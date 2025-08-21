Plenković: Teze o povijesnom revizionizmu i rastu ustašva u društvu potpuno su promašene

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak teze o rastu povijesnog revizionizma i ustaštva u hrvatskom društvu potpuno promašenima, a smatra da one dolaze od "poražene ljevice kako bi si našla razlog postojanja".

"Pokušaji lijevog političkog spektra da proglase sve aktivnosti koje su vezane za dva Thompsonova koncerta povijesnim revizionizmom i rastom ustaštva su, po mojem dubokom uvjerenju, potpuno promašeni", rekao je premijer u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade.

Plenković je napomenuo da policija prijavljuje sve koji zlorabe pozdrave i oznake iz Domovinskog rata, no pjesme do sada nije nitko cenzurirao niti će to činiti u 2025. godini. Pritom je mislio na Thompsonovu pjesmu "Bojna Čavoglave".

"Čavoglave je pjesma napravljena u ratu, služila je kao budnica hrvatskim braniteljima. Izvodi se 35 godina, izvodit će se ne znam koliko dugo. Mijenjati ju nitko neće i sankcionirati ju nitko neće. Komemoracije HOS-a i njihovih postrojbi iz Domovinskog rata, s vojnom oznakom ZDS, isto su nešto što je normalno jer poštujemo sve branitelje koji su kasnije bili integrirani u postrojbe Hrvatske vojske. Sve ostalo je zlorabljenje, pa i pozdravljanje u Hrvatskom saboru", rekao je premijer.

Ljevica si nastoji naći razlog postojanja

Ljevica je teško poražena na lokalnim izborima, ustvrdio je predsjednik Vlade, stoga sada nastoji mobilizirati svoje redove i naći si razlog postojanja. Kao primjer naveo je raniju konferenciju za novinare na kojoj je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao Vladu da povuče podršku Chat Controlu.

Riječ je o prijedlogu Europske komisije koji, po ocjeni šefa SDP-a, zadire u privatnost korisnika tehnologija. Premijer odgovora da Chat Control želi zaustaviti seksualno zlostavljanje djece, a podržali su ga već i SDP-ovi europarlamentarci.

"Ta šireća histerizacija o nekakvom Big Brotheru, o želji vlade da kontrolira privatne poruke, ja ne znam dokle ide taj apsurd", naglasio je Plenković.

Također je odbacio etikete "ekstremnog desničara" koje mu, po njegovim riječima, nastoje zalijepiti lijevi politički akteri.

"U vremenu izbora za Sabor prošle godine, tko je govorio biračima da glasaju za bilo koga, samo ne za HDZ? Takozvani neustavni kandidat za premijera kojeg sam ponovno porazio, Milanović. Tko je govorio da ne glasaju za desnije stranke od HDZ-a jer nam uzimaju biračko tijelo? Ja. I stojim iza toga. Tko je nakon izbora razgovarao s IDS-om, listom Matije Posavca i Fokusom? Joj, nemojte, mi se bojimo reakcije naših birača, govorili su. Pitajte Pausa, Posavca i Zurovca", rekao Plenković.

Sudsku presudu koja je odbacila prijavu protiv 26-godišnjeg državljanina zbog skandiranja "Za dom spremni" u televizijskom javljanju, nije htio komentirati. "Važno je da policija radi prijave, na sudovima je do budu konzistentni, ne na Vladi. Sve alate oni imaju", poručio je.

Što se tiče budućnosti Markova trga, koji je protekla dva dana bio otvoren za građene budući da su u tijeku radovi na trgu, Plenković je rekao da se razmišlja o tome da ključne državne institucije budu osigurane od terorističkih napada. "Možemo sada sjesti u avion za Berlin i probajte doći do vrata ureda kancelara Merza. Ako uspijete, dat ću vam sve što imam", rekao je premijer.