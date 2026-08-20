Vlada šalje Omišu 20 milijuna eura za sanaciju štete od požara

Vlada je donijela odluku o doznačivanju 20 milijuna eura namjenskih sredstava Gradu Omišu za ublažavanje i sanaciju posljedica požara. Riječ je o inicijalnim sredstvima za sanaciju štete, a nakon što se utvrde njezini puni razmjeri, Vlada će, kako je najavljeno, osigurati i dodatnu pomoć. Radi pružanja pomoći stanovništvu i gospodarstvenicima pogođenima požarom, zadužena su sva tijela državne uprave da u okviru svojih nadležnosti poduzmu potrebne aktivnosti i mjere.

Ministarstvo turizma i sporta poduzet će aktivnosti kako bi se pogođene pružatelje usluga oslobodilo plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine. Predloženo je i porezno rasterećenje za objekte oštećene u požaru. Ministarstvo financija pripremit će izmjene propisa kako bi se dodatno olakšao položaj građana i poduzetnika koji su pretrpjeli štetu.

Budući da su posljedice požara pogodile i gospodarstvo te tržište rada, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provest će mjere usmjerene na očuvanje radnih mjesta te nastaviti pružati socijalnu i psihološku podršku stanovništvu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva utvrdit će potrebe za pomoći poljoprivrednim gospodarstvima te predložiti aktivnosti za sanaciju štete na opožarenim poljoprivrednim i šumskim površinama.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradit će etalonske cijene za procjenu štete na zgradama oštećenima u požaru. One će poslužiti kao podloga za daljnje aktivnosti obnove i sanacije.

Ministarstvo kulture i medija procijenit će štetu na kulturnim dobrima te pripremiti hitne mjere njihove zaštite, kao i obnovu oštećenih ili uništenih kulturnih dobara.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaduženo je za poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera radi sanacije cesta oštećenih u požaru.