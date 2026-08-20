Obavijesti

News

Komentari 1
ekocid u gospiću

Plenković o otpadu u Gospiću: 'Sanirat ćemo ga, voda za piće je sigurna, krivci će odgovarati'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 2 min
Plenković o otpadu u Gospiću: 'Sanirat ćemo ga, voda za piće je sigurna, krivci će odgovarati'
Zagreb: 194. Sjednica Vlade RH | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Idući tjedan kako je najavio predsjednki Vlade objaviti će se koje su se tvrtke javile za uklanjanje otpada koji nije zakopan u zemlju te poručio da Vlada neće dopustiti politiziranje slučaja.

Premijer Andrej Plenković poručio je da Vlada krajnje ozbiljno pristupa problemu nezakonito odloženog otpada u Gospiću te da suosjeća s građanima Like.

- Poruka Vlade vrlo je jasna. Ovom problemu pristupamo krajnje ozbiljno i suosjećamo s građanima Like, koji nisu sami. Riječ je o otpadu koji sadrži i elemente opasnog otpada. Ciljevi Vlade su jasni: zaštita zdravlja građana, uklanjanje onečišćenja, kaznena odgovornost odgovornih te jačanje sustava kako se ovakve situacije više ne bi ponovile - rekao je Plenković.

Naglasio je da nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrđuju kako je voda sigurna za korištenje.

SRAMOTA U SABORU Gospićanin upitao o raku. HDZ-ova ministrica: 'I alkohol je jedan od čimbenika rizika'
Gospićanin upitao o raku. HDZ-ova ministrica: 'I alkohol je jedan od čimbenika rizika'

- Ključne poruke HZJZ-a jasno potvrđuju javnosti, odnosno građanima koji žele čuti, poštuju i vjeruju hrvatskim institucijama, da je voda potpuno sigurna. Mjerenja pokazuju da je voda zdravstveno ispravna. Širenje straha i panike neodgovorno je. Nisu zabilježene vrijednosti iznad uobičajenih razina koje se smatraju normalnima za vodu – poručio je.

Plenković je kazao da mu je drago što je DORH transparentno i javno objavio izvješće Geotehničkog fakulteta.

- Mi smo to pozdravili jer želimo da u ovoj temi sve bude transparentno. Zato su predstavnici Vlade pristupili sjednici u Gospiću, koja je potom prekinuta. Prihvatili smo i inicijativu predsjednika Republike da se sazove sjednica Hrvatskog sabora o ovoj temi. Bit će to prilika da svi kažu što misle - rekao je.

OTPAD U GOSPIĆU Špika prozvao umirovljeničke organizacije zbog šutnje o ekocidu u Gospiću i Lici
Špika prozvao umirovljeničke organizacije zbog šutnje o ekocidu u Gospiću i Lici

Dodao je da parlamentarna većina želi da svi koji su krivi odgovaraju u kaznenom postupku.

- Postupkom je obuhvaćeno 14 fizičkih i tri pravne osobe. Policija i Državni inspektorat na ovom slučaju rade već nekoliko godina. Država je djelovala protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad - istaknuo je.

Druga razina djelovanja, objasnio je, odnosi se na sanaciju, koja je građanima najvažnija.

- Ljudi ne žele da se takav otpad nalazi u njihovoj blizini i to potpuno razumijemo. Trenutačno je u tijeku natječaj za uklanjanje 5000 tona otpada. Idući tjedan znat ćemo više o tvrtkama koje su se javile kako bi se otpad što prije uklonio. Drugi dio odnosi se na zakopani otpad. Ispituje se tržište, a kontaktirano je 70 tvrtki kako bi se pronašlo rješenje i za taj otpad u Gospiću - rekao je premijer.

EKOCID U GOSPIĆU Jandroković: Problematično mi je što Milanović nije došao na sjednicu Sabora koju je sazvao
Jandroković: Problematično mi je što Milanović nije došao na sjednicu Sabora koju je sazvao

Poručio je da će Vlada riješiti i ovaj problem, kao što je rješavala i druge takozvane crne točke.

- Crnih točaka ima mnogo, a neke su s nama više od 70 godina. Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša u potpunosti su angažirani. To je u Varaždinu i Crno brdo u Biljanima Donjim, gdje je proveden cijeli proces sanacije, otpad je uklonjen i situacija je riješena. Tako ćemo riješiti i problem u Gospiću - kazao je.

Osvrnuo se i na političke reakcije oporbe, za koje je rekao da su očekivane.

PRATITE UŽIVO: UŽIVO Pratite sjednicu Sabora o otpadu u Lici. Oporba po HDZ-u: 'Nije li vas strah naroda? Izdaja'
UŽIVO Pratite sjednicu Sabora o otpadu u Lici. Oporba po HDZ-u: 'Nije li vas strah naroda? Izdaja'

- Sve je isto i svi su akteri isti. To su oni koji su ignorirali COVID-19 ili tvrdili da država ne reagira nakon potresa. Ostat ćemo koncentrirani i stabilni te odbijati sve inicijative kojima je cilj destabilizirati Vladu - rekao je.

Dodao je da će ova tema još neko vrijeme biti prisutna u javnosti, ali da će otpad biti saniran.

- Dezinformiranje i umjetno stvaranje političke histerije s vremenom će nestati. Pokušaj preslikavanja scenarija urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu potpuno je proziran. Riječ je o situaciji koja, prema mjerenjima nadležnih institucija, ne predstavlja opasnost za zdravlje, a put prema sanaciji otpada jasno je utvrđen. Da bi histerija i stvaranje atmosfere kakvu oporba želi poprimili željene obrise, morat će još puno raditi do izbora, koji su za 20 mjeseci - zaključio je Plenković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'
ISTRGNUO SE POLICIJI

FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'

Za 47-godišnjakom, kojem je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela „Neizvršavanje sudske odluke“ i „Povreda djetetovih prava“, policija intenzivno traga
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026