Plenković o otpadu u Gospiću: 'Sanirat ćemo ga, voda za piće je sigurna, krivci će odgovarati'

Premijer Andrej Plenković poručio je da Vlada krajnje ozbiljno pristupa problemu nezakonito odloženog otpada u Gospiću te da suosjeća s građanima Like.

- Poruka Vlade vrlo je jasna. Ovom problemu pristupamo krajnje ozbiljno i suosjećamo s građanima Like, koji nisu sami. Riječ je o otpadu koji sadrži i elemente opasnog otpada. Ciljevi Vlade su jasni: zaštita zdravlja građana, uklanjanje onečišćenja, kaznena odgovornost odgovornih te jačanje sustava kako se ovakve situacije više ne bi ponovile - rekao je Plenković.

Naglasio je da nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrđuju kako je voda sigurna za korištenje.

- Ključne poruke HZJZ-a jasno potvrđuju javnosti, odnosno građanima koji žele čuti, poštuju i vjeruju hrvatskim institucijama, da je voda potpuno sigurna. Mjerenja pokazuju da je voda zdravstveno ispravna. Širenje straha i panike neodgovorno je. Nisu zabilježene vrijednosti iznad uobičajenih razina koje se smatraju normalnima za vodu – poručio je.

Plenković je kazao da mu je drago što je DORH transparentno i javno objavio izvješće Geotehničkog fakulteta.

- Mi smo to pozdravili jer želimo da u ovoj temi sve bude transparentno. Zato su predstavnici Vlade pristupili sjednici u Gospiću, koja je potom prekinuta. Prihvatili smo i inicijativu predsjednika Republike da se sazove sjednica Hrvatskog sabora o ovoj temi. Bit će to prilika da svi kažu što misle - rekao je.

Dodao je da parlamentarna većina želi da svi koji su krivi odgovaraju u kaznenom postupku.

- Postupkom je obuhvaćeno 14 fizičkih i tri pravne osobe. Policija i Državni inspektorat na ovom slučaju rade već nekoliko godina. Država je djelovala protiv onih koji su nezakonito odlagali otpad - istaknuo je.

Druga razina djelovanja, objasnio je, odnosi se na sanaciju, koja je građanima najvažnija.

- Ljudi ne žele da se takav otpad nalazi u njihovoj blizini i to potpuno razumijemo. Trenutačno je u tijeku natječaj za uklanjanje 5000 tona otpada. Idući tjedan znat ćemo više o tvrtkama koje su se javile kako bi se otpad što prije uklonio. Drugi dio odnosi se na zakopani otpad. Ispituje se tržište, a kontaktirano je 70 tvrtki kako bi se pronašlo rješenje i za taj otpad u Gospiću - rekao je premijer.

Poručio je da će Vlada riješiti i ovaj problem, kao što je rješavala i druge takozvane crne točke.

- Crnih točaka ima mnogo, a neke su s nama više od 70 godina. Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša u potpunosti su angažirani. To je u Varaždinu i Crno brdo u Biljanima Donjim, gdje je proveden cijeli proces sanacije, otpad je uklonjen i situacija je riješena. Tako ćemo riješiti i problem u Gospiću - kazao je.

Osvrnuo se i na političke reakcije oporbe, za koje je rekao da su očekivane.

- Sve je isto i svi su akteri isti. To su oni koji su ignorirali COVID-19 ili tvrdili da država ne reagira nakon potresa. Ostat ćemo koncentrirani i stabilni te odbijati sve inicijative kojima je cilj destabilizirati Vladu - rekao je.

Dodao je da će ova tema još neko vrijeme biti prisutna u javnosti, ali da će otpad biti saniran.

- Dezinformiranje i umjetno stvaranje političke histerije s vremenom će nestati. Pokušaj preslikavanja scenarija urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu potpuno je proziran. Riječ je o situaciji koja, prema mjerenjima nadležnih institucija, ne predstavlja opasnost za zdravlje, a put prema sanaciji otpada jasno je utvrđen. Da bi histerija i stvaranje atmosfere kakvu oporba želi poprimili željene obrise, morat će još puno raditi do izbora, koji su za 20 mjeseci - zaključio je Plenković.