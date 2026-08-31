Vlada se drži poslovice da budala uči na svojim greškama

Poslovica da pametan uči na tuđim pogreškama, a budala na svojima opet se pokazala točnom za Hrvatsku. Naravno, u smislu da opet svi ispadamo budale. Serijom zakonskih izmjena prije sedam i pet godina, Vlada Andreja Plenkovića je značajno olabavila regulativu za one koji se bave otpadom. Pa inspekcije više nisu imale podatke o provozu kako bi mogle provjeriti vozi li kamion točno ono što je i deklarirano. Liberalizirana je i regulativa s dozvolama, a sustav je postavljen tako da se čini da kontrole ima, ali u konačnici su se morali dogoditi slučaj Gospić i ostale crne točke kako bi se shvatilo da nešto ozbiljno smrdi. Sad ova Vlada istog tog Andreja Plenkovića vraća i dio odredbi koje je ukinula te uvodi značajno stroža pravila za tvrtke koje se bave otpadom. Tek sad uvode ono što bi bilo logično i svakome tko baš ništa ne zna o gospodarenju otpadom. Primjerice, da kamion koji ga prevozi mora imati GPS kojim se može pratiti kamo taj kamion ide. Mogle su se dozvole dobiti i na papirnato obećanje da će se on preraditi u neku korisniju sirovinu, a da nije kontrolirano gdje taj samljeveni otpad završava. A i oni koji su uhvaćeni u kršenju zakona i zagađenju mogli su sutra osnovati novu tvrtku i otići na drugu lokaciju. Kazne su bile male, nitko nije u zatvoru, a novac koji je zarađen na ilegalnom biznisu ostao je na privatnim računima. Iako nema dokaza da je bilo što od toga učinjeno namjerno kako bi se nekome pogodovalo, neosporno je napravljen teren za razne muljatore, prevarante i zagađivače. Posljedice njihove nečasne rabote sad plaćamo kroz milijunsku sanaciju.