Vlada se očitovala Ustavnom sudu o inkluzivnom dodatku

Vlada se na zatvorenom dijelu sjednice u utorak očitovala Ustavnom sudu na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o inkluzivnom dodatku te na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda, navodi se u Vladinom priopćenju.

Što se tiče kadrovskih pitanja, Šime Jerčić imenovan je ravnateljem Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju te mu je istovremeno povučeno ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Ureda.

Na zatvorenom dijelu sjednice donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva ACI d.d. imenovanje dr.sc. Ivana Heraka za člana Uprave toga društva, do imenovanja člana Uprave društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Anamariji Matak na osobni zahtjev povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Razriješen je dio dosadašnjih članica Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu, Gordana Mustač, Tea Peko i Gordana Palajsa. Novim članicama imenovane su Dora Domac Gamilec, Ivana Kunić Matković i Ana Kranjac Jularić, kao predstavnice Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija i sindikata.