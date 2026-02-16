Obavijesti

KAZNIO GA UPRAVNI SUD

Kazna zbog inkuzivnog: Piletić mora iz svog džepa platiti 300 eura zbog ignoriranja presude

Zagreb: 8. sastanak pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i pregovaračkog odbora sindikata javnih službi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Upravni sud u Zagrebu sankcionirao bivšeg ministara rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike jer resor nije odlučio o žalbi građanke u zakonskom roku u slučaju inkluzivnog dodatka

Admiral

Bivši ministar socijalne skrbi Marin Piletić kažnjen je jer Ministarstvo kojim je upravljao nije provelo pravomoćnu sudsku presudu. Upravni sud u Zagrebu izrekao mu je novčanu kaznu od 300 eura koju mora podmiriti osobno, nakon što resor nije odgovorio na žalbu jedne građanke u roku koji je sud jasno odredio, javlja Jutarnji list.

Sud je reagirao jer Ministarstvo nije postupilo po presudi kojom mu je naloženo da u roku od 15 dana odluči o žalbi vezanoj uz ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak. Prema Zakonu o upravnim sporovima, čelnik tijela može biti kažnjen ako institucija bez opravdanja ignorira sudsku odluku. Kazna može doseći i do 30 posto prosječne godišnje bruto plaće, što bi u konkretnom slučaju iznosilo i do 7200 eura. Piletić je, barem zasad, prošao s minimalnim iznosom.

No, time priča ne završava. Ako Ministarstvo ni ubuduće ne izvrši presudu, sud može izricati nove kazne sve dok se odluka ne provede. Građanki je ostavljena i mogućnost da traži naknadu štete zbog odugovlačenja.

Rješenje o kažnjavanju donio je sudac Bojan Bugarin 29. siječnja. Prema dostupnim podacima, žalba na tu odluku zasad nije podnesena, a iznos mora biti uplaćen u državni proračun u roku od 15 dana od pravomoćnosti.

Cijeli slučaj počeo je u travnju 2025., kada je podnositeljica zatražila inkluzivni dodatak. Nadležni ured nije odgovorio u zakonskom roku, nakon čega je uslijedila žalba Ministarstvu. Ni tamo nije donesena odluka u predviđenih 60 dana, pa je građanka pokrenula spor. Sud je krajem listopada 2025. presudio u njezinu korist i naložio hitno postupanje te isplatu 1250 eura troškova odvjetnika.

Ministarstvo nije reagiralo ni nakon dodatnog upozorenja suda. U Rješenju se navodi da tijelo 'bez opravdanih razloga nije donijelo odluku u roku' niti je sudu dostavilo dokaz da je presuda provedena.

Sud je pritom istaknuo da je riječ o 'prvom kažnjavanju' u ovom predmetu, ali i o 'čak trostrukom nepostupanju tijela javne vlasti' u 'socijalno osjetljivoj pravnoj stvari priznavanja prava na inkluzivni dodatak u kojoj je posebno naglašena hitnost i pravovremenost postupanja'.

