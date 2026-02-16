Upravni sud u Zagrebu sankcionirao bivšeg ministara rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike jer resor nije odlučio o žalbi građanke u zakonskom roku u slučaju inkluzivnog dodatka
Kazna zbog inkuzivnog: Piletić mora iz svog džepa platiti 300 eura zbog ignoriranja presude
Bivši ministar socijalne skrbi Marin Piletić kažnjen je jer Ministarstvo kojim je upravljao nije provelo pravomoćnu sudsku presudu. Upravni sud u Zagrebu izrekao mu je novčanu kaznu od 300 eura koju mora podmiriti osobno, nakon što resor nije odgovorio na žalbu jedne građanke u roku koji je sud jasno odredio, javlja Jutarnji list.
Sud je reagirao jer Ministarstvo nije postupilo po presudi kojom mu je naloženo da u roku od 15 dana odluči o žalbi vezanoj uz ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak. Prema Zakonu o upravnim sporovima, čelnik tijela može biti kažnjen ako institucija bez opravdanja ignorira sudsku odluku. Kazna može doseći i do 30 posto prosječne godišnje bruto plaće, što bi u konkretnom slučaju iznosilo i do 7200 eura. Piletić je, barem zasad, prošao s minimalnim iznosom.
No, time priča ne završava. Ako Ministarstvo ni ubuduće ne izvrši presudu, sud može izricati nove kazne sve dok se odluka ne provede. Građanki je ostavljena i mogućnost da traži naknadu štete zbog odugovlačenja.
Rješenje o kažnjavanju donio je sudac Bojan Bugarin 29. siječnja. Prema dostupnim podacima, žalba na tu odluku zasad nije podnesena, a iznos mora biti uplaćen u državni proračun u roku od 15 dana od pravomoćnosti.
Cijeli slučaj počeo je u travnju 2025., kada je podnositeljica zatražila inkluzivni dodatak. Nadležni ured nije odgovorio u zakonskom roku, nakon čega je uslijedila žalba Ministarstvu. Ni tamo nije donesena odluka u predviđenih 60 dana, pa je građanka pokrenula spor. Sud je krajem listopada 2025. presudio u njezinu korist i naložio hitno postupanje te isplatu 1250 eura troškova odvjetnika.
Ministarstvo nije reagiralo ni nakon dodatnog upozorenja suda. U Rješenju se navodi da tijelo 'bez opravdanih razloga nije donijelo odluku u roku' niti je sudu dostavilo dokaz da je presuda provedena.
Sud je pritom istaknuo da je riječ o 'prvom kažnjavanju' u ovom predmetu, ali i o 'čak trostrukom nepostupanju tijela javne vlasti' u 'socijalno osjetljivoj pravnoj stvari priznavanja prava na inkluzivni dodatak u kojoj je posebno naglašena hitnost i pravovremenost postupanja'.
