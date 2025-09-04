Vlada za posljedice suše daje 5 milijuna eura, za obitelji na ruralnim područjima milijun

Vlada je u četvrtak donijela odluku o pomoći poljoprivrednim gospodarstvima za ublažavanje posljedica od suše na prinosima za 2024. godinu u visini od pet milijuna eura, kao i program za unapređenje stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima vrijedan milijun eura.

Vlada je donijela odluku o pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode suše na prinosima za 2024. godinu, kojom će doznačiti jedinicama lokalne samouprave (JLS) pet milijuna eura, a visina potpore po korisniku (poljoprivrednom gospodarstvu) može iznositi 36,342 posto visine štete, ali ne više od 42.000 eura.

JLS-ovi će u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva izraditi programe potpore male vrijednosti (de minimis) za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode suše na poljoprivrednim gospodarstvima i utvrditi konačan popis korisnika s iznosom potpore kojeg trebaju dostaviti Ministarstvu najkasnije do 21. studenog 2025. Na temelju toga, Ministarstvo će sredstva pomoći raspodijeliti proporcionalno udjelu iznosa pomoći na razini jedinica lokalne samouprave i doznačiti ih izravno na njihove račune.

Ukupna procijenjena šteta od suše u 2024. godini iznosila je 196 milijuna eura ili 85 posto ukupne vrijednosti šteta od svih prirodnih nepogoda.

Za unapređenje stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima milijun eura

Vlada je donijela i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima za ovu godinu, za što je u proračunu osigurano milijun eura.

Cilj Programa je mladim obiteljima, a posebno mladim poljoprivrednicima, koje žive u JLS-ovima s manje od 6.000 stanovnika, koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji, omogućiti dodatnu potporu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje.

Hrvatska druga u EU po certificiranim količinama soje

Također, Vlada donijela program sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2025. do 2030. godine, sa ciljem da se omogući označavanje sjemenske soje proizvedene u RH oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Sredstva za provedbu Programa u iznosu od 63.880 eura na godišnjoj razini planirana su u proračunu, a korisnici potpore su dobavljači sjemena soje.

Kako navode iz Ministarstva poljoprivrede u obrazloženju programa, u proteklih 20-ak godina, merkantilna proizvodnja soje u RH značajno je povećana i to sa 20.000 - 30.000 hektara do 2000. godine na 90.670 ha 2023. Paralelno s povećanjem površina pod merkantilnom proizvodnjom rastu i površine pod sjemenskim usjevima soje te su u 2024. godini i iznosile 7.798,99 hektara.

U 2024. godini certificirane količine sjemena soje bile su 11.332 tona te je time RH druga u Europskoj uniji po certificiranim količinama sjemena soje. Soja je jedina biljna vrsta kod koje domaća proizvodnja sjemena zadovoljava u potpunosti domaće potrebe za sjemenom te se višak od 20-30 posto sjemena zbog svoje visoke kvalitete izvozi, navode iz Ministarstva.

Vlada je sa sjednice uputila u saborsku proceduru i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, kojim se među ostalim ustrojava nova ustrojstvena jedinica - Centar za kontrolu roba i proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma sa sjedištem u Osijeku.