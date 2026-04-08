Vladajući se vratili u saborske klupe s 'podebljanom' većinom: Na dnevnom redu 120 točaka

Nakon kratke stanke zbog Uskrsa, zastupnici su se u srijedu vratili u saborske klupe, a aktualnim prijepodnevom počela je nova, 10. sjednica Hrvatskog sabora koja će trajati sve do ljetne stanke, 15. srpnja, a u koju vladajući ulaze s 'podebljanom' većinom od 79 zastupnika.

Na aktualnom prijepodnevu članovi Vlade odgovarat će na 39 zastupničkih pitanja, a ždrijebom je odlučeno da će prvo pitanje postaviti nezavisni zastupnik Armin Hodžić dok će aktualac svojim pitanjem zatvoriti Magdalena Komes (HDZ).

Nakon aktualnog prijepodneva, premijer Andrej Plenković podnijet će Izvješće o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 19. ožujka na kojem se raspravljalo o situaciji u Ukrajini i Bliskom istoku te o konkurentnosti i jedinstvenom tržištu EU-a.

Na dnevnom redu 10. sjednice Sabora za sada je 120 točaka, od kojih su više od polovice prijedlozi oporbenih klubova i zastupnika te izvješća pravobraniteljstava. Pristizat će i novi Vladini prijedlozi kojima će se proširivati dnevni red, a za očekivati su i dodatni oporbeni zakonski prijedlozi i inicijative.

Iako je Sabor do sada radio po modelu tri jedna zasjedanja pa tjedan dana pauze za rad zastupnika na terenu, sada će zasjedati do kraja travnja. Potom se zastupnici u klupe vraćaju 12. svibnja, radit će do kraja mjeseca, a onda od 9. lipnja do 15. srpnja u komadu bez pauze.