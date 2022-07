Vladi bolje ide na vanjskom nego na domaćem terenu: Podbacili u obnovi i demografiji

Obnova potresom razrušenih područja Zagreba i Banovine najveći je fijasko koji je na leđima Vlade Andreja Plenkovića. U više od dvije godine od potresa malo toga je učinjeno iako nam je europski novac na raspolaganju. Potrošili smo tek 10 posto besplatnog novca za obnovu iz Fonda solidarnosti, a to samo za sebe, najbolje govori o odnosu vlasti prema ovom problemu. Ta ista država nije sposobna obnoviti ni svoje zgrade, one Vlade i Sabora. Raspisani su natječaji, ali su oba neslavno propala. Birokracija, koju je toliko dugo hranila, ta je na kojoj sama država sad lomi zube. Nakon uhićenja bivšeg HDZ-ova ministra Darka Horvata, koji po pitanju obnove nije napravio ništa, dobili smo nestranačkog Ivana Paladinu, koji je obećao pojednostaviti procedure. On, kao i njegov prethodnik, samo niže obećanja, a konkretni pomaci se ne vide.