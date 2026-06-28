Vladimir Putin odbacio ukrajinski prijedlog za mir: 'Nećemo spasiti kijevski režim'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da je Ukrajina predložila obostrani prekid udara dugog dometa kao korak prema miru, ali da taj prijedlog Moskva vidi kao pokušaj odvraćanja pozornosti od ruskog cilja potpunog zauzimanja četiri regije u svojoj vojnoj kampanji.

"Jasno je zašto se daje ovaj prijedlog, jer su naši protuudari duboko u ukrajinski teritorij puno jači, imaju veći utjecaj i, iskreno, razorniji", rekao je Putin ruskom televizijskom novinaru.

Rusija, rekao je, nema namjeru "spasiti kijevski režim".

Ukrajinski napadi "imali su za cilj odvratiti našu pozornost i snage od postizanja glavnih ciljeva - potpunog oslobođenja Donbasa i Novorusije", misleći na dvije regije Donbasa te Zaporišku i Hersonsku oblast.