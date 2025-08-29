Kallas oplela po Putinu: 'On ismijava diplomatske napore za postizanje mira u Ukrajini...'

Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u petak je oštro osudila val teških zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo više od desetero ljudi, uključujući djecu, te pozvala na veće sankcije Moskvi.

"Ovi napadi pokazuju da Putin samo ismijava svaku vrstu mirovnih napora koji se ulažu", rekla je Kallas uoči dvodnevnog sastanka europskih ministara obrane i vanjskih poslova u Kopenhagenu.

"Ono što moramo učiniti jest povećati pritisak na Rusiju", dodala je, naglasivši da će ju nove sankcije na izvoz energije i financijske usluge "najviše povrijediti".

Osim kaznenih mjera protiv Rusije, Kallas je također pozvala članice EU-a da nastave opskrbljivati ​​Kijev oružjem. "Ukrajini je sada potrebna sva vojna podrška", rekla je.

Ministri okupljeni u glavnom gradu Danske također će raspravljati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nakon završetka borbi.

Europska unija mogla bi podržati Kijev nastavkom obuke ukrajinske vojske i jačanja obrambene industrije zemlje, uz obveze pojedinačnih zemalja članica, rekla je glavna europska diplomatkinja.

Rat se ne bliži kraju "ako pogledate što Putin radi", priznala je Kallas.