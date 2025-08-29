Obavijesti

News

Komentari 7
NAJAVILA NOVE SANKCIJE

Kallas oplela po Putinu: 'On ismijava diplomatske napore za postizanje mira u Ukrajini...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kallas oplela po Putinu: 'On ismijava diplomatske napore za postizanje mira u Ukrajini...'
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

"Ono što moramo učiniti jest povećati pritisak na Rusiju", dodala je Kallas, naglasivši da će ju nove sankcije na izvoz energije i financijske usluge "najviše povrijediti".

Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u petak je oštro osudila val teških zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo više od desetero ljudi, uključujući djecu, te pozvala na veće sankcije Moskvi.

"Ovi napadi pokazuju da Putin samo ismijava svaku vrstu mirovnih napora koji se ulažu", rekla je Kallas uoči dvodnevnog sastanka europskih ministara obrane i vanjskih poslova u Kopenhagenu.

TRUMPOV ČOVJEK OD POVJERENJA Dogovarao primirje s Putinom pa kasnije promijenio priču: Zapisnik sa sastanka? Nema ga
Dogovarao primirje s Putinom pa kasnije promijenio priču: Zapisnik sa sastanka? Nema ga

"Ono što moramo učiniti jest povećati pritisak na Rusiju", dodala je, naglasivši da će ju nove sankcije na izvoz energije i financijske usluge "najviše povrijediti".

Osim kaznenih mjera protiv Rusije, Kallas je također pozvala članice EU-a da nastave opskrbljivati ​​Kijev oružjem. "Ukrajini je sada potrebna sva vojna podrška", rekla je.

'NAKON BRUTALNIH RUSKIH NAPADA SAD odobrio prodaju oružja Ukrajini vrijednu 825 mil. $
SAD odobrio prodaju oružja Ukrajini vrijednu 825 mil. $

Ministri okupljeni u glavnom gradu Danske također će raspravljati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nakon završetka borbi.

Europska unija mogla bi podržati Kijev nastavkom obuke ukrajinske vojske i jačanja obrambene industrije zemlje, uz obveze pojedinačnih zemalja članica, rekla je glavna europska diplomatkinja.

Rat se ne bliži kraju "ako pogledate što Putin radi", priznala je Kallas.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025