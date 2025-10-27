Obavijesti

Vladimir Putin: U bilateralnim odnosima sa Sjevernom Korejom sve ide po planu!

Piše Hina,
Vladimir Putin: U bilateralnim odnosima sa Sjevernom Korejom sve ide po planu!
Foto: Alexey Babushkin/REUTERS

Putin poručio Kimu preko ministrice: "Sve ide po planu". Sjeverna Koreja poslala vojnike u Ukrajinu za pomoć Rusiji. Napetosti rastu zbog američkih akcija...

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je tijekom razgovora u Kremlju sa sjevernokorejskom ministricom vanjskih poslova Choe Son Hui zatražio da čelniku svoje zemlje Kim Jong Unu prenese kako u bilateralnim odnosima sve "ide po planu".

Putin i Kim prošle su godine potpisali sporazum o strateškom partnerstvu, koji je uključivao pakt o međusobnoj obrani, a Sjeverna Koreja poslala je vojnike, topničko streljivo i projektile Rusiji da bi poduprla rusku vojnu kampanju u Ukrajini.

"U Pekingu smo detaljno razgovarali o našim odnosima i izgledima za razvoj", rekao je Putin Choe, misleći na razgovore koje je ruski vođa vodio s Kimom prošli mjesec za vrijeme proslava održanih u kineskoj prijestolnici u povodu 80. obljetnice završetka Drugoga svjetskog rata u Aziji.

NAKON PROPASTI SAMITA U BUDIMPEŠTI Srbija nudi Zelenskom i Putinu da o kraju rata pregovaraju u Beogradu! Oglasio se ministar
Srbija nudi Zelenskom i Putinu da o kraju rata pregovaraju u Beogradu! Oglasio se ministar

"Sve ide po planu. Molim vas, prenesite mu (Kimu) moje najbolje želje", rekao je Putin.

Ukrajina i Južna Koreja procjenjuju da je Sjeverna Koreja rasporedila više od 10.000 vojnika u ratu u Ukrajini u zamjenu za ekonomsku i vojno-tehnološku pomoć Rusije. Južnokorejska obavještajna agencija u rujnu je procijenila da je u borbama ubijeno oko 2000 sjevernokorejskih vojnika.

Choe je u ponedjeljak u Moskvi razgovarala i s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovim o bilateralnim odnosima i regionalnoj dinamici u Aziji.

Prema ruskome ministarstvu vanjskih poslova, oboje ministara složilo se da sve veće napetosti na Korejskom poluotoku i u sjeveroistočnoj Aziji proizlaze iz "agresivnih akcija Sjedinjenih Država i njihovih saveznika".

