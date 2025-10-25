Obavijesti

News

Komentari 4
NAKON PROPASTI SAMITA U BUDIMPEŠTI

Srbija nudi Zelenskom i Putinu da o kraju rata pregovaraju u Beogradu! Oglasio se ministar

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Srbija nudi Zelenskom i Putinu da o kraju rata pregovaraju u Beogradu! Oglasio se ministar
Foto: Reuters

Đurić je naglasio da rat u Ukrajini mora odmah završiti. i da Srbija u načelu podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država u skladu s njihovim granicama koje priznaju Ujedinjeni narodi, uključujući i Ukrajinu.

Nakon što je propao susret Donalda Trumpa i Vladimir Putina u Budimpešti, srpski ministar vanjskih poslova Marko Đurić rekao je za Fox News da je Beograd i spreman i voljan ugostiti dva predsjednika kako bi se rat u Ukrajini što prije zaustavio.

Đurić je naglasio da rat u Ukrajini mora odmah završiti. i da Srbija u načelu podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država u skladu s njihovim granicama koje priznaju Ujedinjeni narodi, uključujući i Ukrajinu.

 - Srbija je među zemljama koje nude svoje dobre usluge, s obzirom na naše iskustvo i činjenicu da smo prijatelji sa svim uključenim stranama, kako bismo, ako postoji potreba ili interes, bili domaćini bilo kakvih razgovora o tome kako okončati ovu strašnu tragediju koja je rezultirala tolikim smrtima i razaranjem - rekao je Đurić.

DRAMA NA GRANICI Srpsku ministricu zaustavili na Bajakovu, šokirana je: ‘Tretirali su me kao ilegalnog migranta!’
Srpsku ministricu zaustavili na Bajakovu, šokirana je: ‘Tretirali su me kao ilegalnog migranta!’

Iako i srpski politički vrh, ali i dobar dio naroda gaje bliske veze s Kremljom na temelju pravoslavlja i povijesnih savezništava, Srbija je od početka invazije podržala ukrajinski teritorijalni integritet (granice iz 1991.).

Ta podrška je išla toliko daleko da je Kremlj ovog ljeta prozvao Srbiju da je uništila stoljetno bratstvo dvije nacije. Naime, Moskva je zamjerila Beogradu prodaju srpskog streljiva ukrajinskoj vojsci koja ga koristi za borbu protiv Rusije. 

NAJGLUPLJA TEORIJA ZAVJERE STOLJEĆA Vučićevi mediji pomiču granicu ludila. Pitaju se je li Plenković povezan s 'Ćacilend' pucnjavom!
Vučićevi mediji pomiču granicu ludila. Pitaju se je li Plenković povezan s 'Ćacilend' pucnjavom!

Streljivo proizvedeno u srpskim tvornicama, prvenstveno za teške sustave dugog dometa, šalje se u zemlje NATO-a u obliku kompletnih setova dijelova za montažu, tvrdi ruska obavještajna služba.

To je omogućilo Kijevu da formalno prima vojne proizvode koji više nisu srpski, već se sastavljaju u zapadnim tvornicama oružja. Montaža i punjenje streljiva obavlja se prvenstveno u Češkoj i Bugarskoj.

GLUPLJE NE MOŽE... Pogledajte ludosti s naslovnica Vučićevih medija: Za 'Ćacilend' pucnjavu krive Plenkija i ustaše
Pogledajte ludosti s naslovnica Vučićevih medija: Za 'Ćacilend' pucnjavu krive Plenkija i ustaše

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'
EKSKLUZIVNI VIDEO

ŠOK SNIMKA Studente mrtav pijan vozio do Opatije, skoro se zabio u ogradu: 'Alo, alo, stani!'

Nazvali smo i prijevoznika koji je organizirao put. Kazali su nam da su o incidentu saznali iz našeg medija te da će vozač dobiti otkaz
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...
OBJAVILA NOVE FOTKE

FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...

Bivša saborska zastupnica Marina Opačak Bilić sada živi u Slavonskom Brodu, a objavila je i nove fotografije na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025