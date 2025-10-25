Srbija nudi Zelenskom i Putinu da o kraju rata pregovaraju u Beogradu! Oglasio se ministar

Nakon što je propao susret Donalda Trumpa i Vladimir Putina u Budimpešti, srpski ministar vanjskih poslova Marko Đurić rekao je za Fox News da je Beograd i spreman i voljan ugostiti dva predsjednika kako bi se rat u Ukrajini što prije zaustavio.

Đurić je naglasio da rat u Ukrajini mora odmah završiti. i da Srbija u načelu podržava teritorijalni integritet i suverenitet svih država u skladu s njihovim granicama koje priznaju Ujedinjeni narodi, uključujući i Ukrajinu.

- Srbija je među zemljama koje nude svoje dobre usluge, s obzirom na naše iskustvo i činjenicu da smo prijatelji sa svim uključenim stranama, kako bismo, ako postoji potreba ili interes, bili domaćini bilo kakvih razgovora o tome kako okončati ovu strašnu tragediju koja je rezultirala tolikim smrtima i razaranjem - rekao je Đurić.

Iako i srpski politički vrh, ali i dobar dio naroda gaje bliske veze s Kremljom na temelju pravoslavlja i povijesnih savezništava, Srbija je od početka invazije podržala ukrajinski teritorijalni integritet (granice iz 1991.).

Ta podrška je išla toliko daleko da je Kremlj ovog ljeta prozvao Srbiju da je uništila stoljetno bratstvo dvije nacije. Naime, Moskva je zamjerila Beogradu prodaju srpskog streljiva ukrajinskoj vojsci koja ga koristi za borbu protiv Rusije.

Streljivo proizvedeno u srpskim tvornicama, prvenstveno za teške sustave dugog dometa, šalje se u zemlje NATO-a u obliku kompletnih setova dijelova za montažu, tvrdi ruska obavještajna služba.

To je omogućilo Kijevu da formalno prima vojne proizvode koji više nisu srpski, već se sastavljaju u zapadnim tvornicama oružja. Montaža i punjenje streljiva obavlja se prvenstveno u Češkoj i Bugarskoj.