Šeks opleo po Vučiću, Grmoji i Bulju: 'Hulja i nitkov nad nitkovima! Nema cile-mile...'

Vladimir Šeks, jedan od osnivača HDZ-a i tvoraca hrvatskog Ustava, održao je oštar govor na svečanosti u Pločama povodom 37. obljetnice osnutka prvog općinskog odbora HDZ-a u Hrvatskoj. Govorio je o stvaranju hrvatske države, Domovinskom ratu i aktualnim političkim odnosima, a posebno se obrušio na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i hrvatske oporbene političare Miru Bulja i Nikolu Grmoju, prenosi Dubrovački vjesnik.

Šeks se prisjetio osnivanja HDZ-a krajem osamdesetih godina, kada je, kako je rekao, komunistički sustav snažno pokušavao spriječiti političko organiziranje izvan Saveza komunista.

- U Pločama, tadašnjem Kardeljevu, nije bilo lako osnivati HDZ jer komunistički poredak s UDBA-om, milicijom, vojskom i Savezom komunista bio je strahovito jak. Osnivali smo stranku na nejavnim mjestima - rekao je Šeks.

Dodao je da su osnivači bili svjesni posljedica koje bi mogli snositi ako pokušaj stvaranja samostalne Hrvatske završi neuspjehom.

- Mnogi od nas znali su što će nam se dogoditi ako put prema slobodnoj Hrvatskoj završi tragično. Završit ćemo u jamama, na križnim putovima - poručio je.

Vučića usporedio s Miloševićem

Najžešće kritike Šeks je uputio Aleksandru Vučiću, tvrdeći da se srbijanska politika nije bitno promijenila od devedesetih godina.

- Slobodan Milošević i Srbija krenuli su s fašističkim programom. Milošević je fašist, kao što je njegov nasljednik Vučić srpski fašist. U njihovim planovima bilo je istrebljenje hrvatskoga naroda - izjavio je Šeks.

Upozorio je i na Vučićeve izjave o takozvanom „srpskom svetu” te poručio da smatra kako ciljevi srbijanske politike i dalje predstavljaju prijetnju Hrvatskoj.

- Imate medije od kojih je jedan dio pod srpskom kontrolom, imate Vučića koji govori o nekom drugom poluvremenu, o srpskom svetu. Nisu se ni milimetar odmaknuli od planova da slome Hrvatsku - rekao je.

Pritom je prozvao i srpskog patrijarha Porfirija te Srpsku pravoslavnu crkvu, tvrdeći da zastupaju slične stavove kao srbijansko vodstvo.

Nije štedio ni Grmoju i Bulja

Šeks se osvrnuo i na hrvatsku političku scenu, posebno kritizirajući saborske zastupnike Miru Bulja i Nikolu Grmoju.

- Ide se toliko daleko, kao što radi onaj panj Bulj, koji proglašava Vladu i premijera veleizdajničkom. Ili ona hulja i nitkov nad nitkovima Grmoja koji govori da treba uništiti hrvatsko pravosuđe. Nema s njima cile-mile - poručio je Šeks.

S druge strane, pohvalio je aktualnu Vladu Andreja Plenkovića, istaknuvši hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i NATO-u kao važne rezultate.

- U zadnjih deset godina imamo vladu premijera Plenkovića, najuspješniju u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti - ustvrdio je.

Prisjetio se i rasprave o antifašizmu

Govoreći o stvaranju hrvatske države, Šeks se osvrnuo i na ustavne promjene te rasprave o antifašizmu. Prepričao je razgovor iz vremena predsjednika Franje Tuđmana, kada se, prema njegovu svjedočenju, raspravljalo o isticanju antifašističke tradicije.

- Kakav antifašizam. Antifašizam je bio u razdoblju Drugoga svjetskog rata nasuprot NDH, a temelj ove hrvatske države je pobjeda hrvatskoga naroda i hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu - prenio je Šeks Tuđmanove riječi.

Priznao je i da su tijekom pretvorbe i privatizacije postojali ozbiljni problemi, zbog kojih je HDZ, prema njegovoj ocjeni, politički kažnjen na izborima 2000. godine.

Na kraju govora ponovno se vratio odnosima sa Srbijom i sigurnosnoj situaciji te uputio upozorenje o mogućnosti novog sukoba.

- Moramo se pripremati i na mogući sukob. Moramo raditi na složnosti i zajedništvu hrvatskoga naroda - zaključio je Šeks.