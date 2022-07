Vladin novi plan za borbu protiv korupcije radi tek sitne korake: Puno forme i malo sadržaja

Ne malim nego sitnim, sitnim koracima naprijed. Tako se može slobodno zaključiti kad se pogleda novi Vladin plan borbe protiv korupcije do kraja 2024. godine. Već sam iznos od 76 milijuna kuna, koliko će se potrošiti u tri godine, govori o kolikom je (ne)ulaganju riječ. A ako od tog iznosa oduzmete integraciju državnih servisa na jedno mjesto, za što ide 13 milijuna kuna, te 11 milijuna kuna potpora koje se daju preko Vijeća za elektroničke medije, ostaje tek 50 milijuna kuna za tri godine. Većina novca otići će na razne edukacije, pa je tako, vjerovali ili ne, predviđeno i niz edukacija pravosudnih dužnosnika o etici te službenika Porezne i carinske uprave o štetnosti korupcije. Građani će opet dobivati brošure, vrtjet će se antikoruptivni spotovi. Plan ima 191 stranicu pobrojenih mjera i čini se opsežan, ali je u biti prilično slab. Najveća konkretna stvar je četiri milijuna kuna PNUSKOK-u za servere i nova računala. Ali to jadni istražitelji neće dobiti ni ove ni sljedeće godine nego krajem 2024. U trogodišnjem planu niti jednom riječju ne spominje se ulaganje u opremu, broj i plaće zaposlenih u Uskoku i DORH-u, što se čini nevjerojatnim s obzirom na to da izvješća glavnih državnih odvjetnika redom apostrofiraju nedostatak osnovnih sredstava za rad.