Vlado Bagarić ipak ostao bez dodatnih 52.000 eura nagrade

Vlado Bagarić, bivši direktor državne tvrtke Hrvatska kontrola zračne plovidbe, ipak neće dobiti stimulativnu nagradu od dodatnih 52.000 eura bruto. O Bagarićevim bonusima i aferama smo pisali ranije, ali ova posljednja ipak mu je uskraćena iako on smatra da ima pravo po ugovoru dobiti dodatni novac.

Protiv Bagarića je prije skoro godinu dana Državno odvjetništvo otvorilo istragu zbog nezakonitog zapošljavanja dvije osobe. Unatoč otvaranju istrage, Vlada ga nije smijenila, nego je odradio mandat do kraja, odnosno do proljeća ove godine. Kako smo već pisali, nakon smjene je i dodatno profitirao što se tiče plaće. Privremeni direktor Mario Kunovac Varga ga je imenovao za svog savjetnika, pa mu je plaća porasla za 317 eura, na 4798 eura mjesečno. Uz to ima i pravo na službeno vozilo 24 sata dnevno.

Kako je tvrtka lani ostvarila visoku dobit, Bagarić je trebao dobiti i 52.000 eura bruto dodatnog bonusa. Ali iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe su nam odgovorili da mu taj novac neće biti isplaćen.

- Temeljem dobivenog Mišljenja Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa, Vladi Bagariću nije isplaćena stimulativna nagrada za 2022. godinu – odgovorili su nam iz te tvrtke.

Kunovac Varga je pitao Povjerenstvo može li svom prethodniku isplatiti nagradu, a ono je odgovorilo da unatoč ugovoru koji jamči to pravo, isplata bi predstavljala kršenje zakona, te da Bagarić nema pravo na tu naknadu.

Ali Bagariću su ranijih godina na isti način i po istom ugovoru, isplaćene stimulativne nagrade u visini 300.000 kuna(oko 40.000 eura). Uz bonus kao direktor, dobio je i stimulativnu nagradu od 5.900 kuna koja je namijenjena radnicima. Pitali smo zato i Ministarstvo prometa i Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe hoće li onda potraživati taj novac nazad. Taj dio upita su iz Kontrole zračne plovidbe ignorirali, tj. uopće nisu dali nikakav odgovor.