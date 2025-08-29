Vlado je čuvar Arene: 'Kad neće Grad, ja sam postavio zaštitnu ogradu da nitko ne može pasti'

Puljanin Vlado Jurcan (82) "uzeo je stvar u svoje ruke" i postavio zaštitnu ogradu, odnosno žičanu mrežu oko dijela pulske Arene kako bi upozorio na opasnost za građane i turiste kojih ni ove godine ne nedostaje u jeku turističke sezone. Vlado inače živi blizu Arene i nije mogao, kako je rekao, gledati kako se svakodnevno turisti guraju, i to s malom djecom oko ograde koja se sastoji od samo dvije prečke.

