Vlado Jurcan, zbog straha da netko ne strada, postavio je žičanu mrežu oko pulske Arene. Gledao je svakodnevno kako se ondje guraju turisti, prolaze djeca a sve na visini od 10 metara
HEROJ IZ PULE PLUS+
Vlado je čuvar Arene: 'Kad neće Grad, ja sam postavio zaštitnu ogradu da nitko ne može pasti'
Čitanje članka: 2 min
Puljanin Vlado Jurcan (82) "uzeo je stvar u svoje ruke" i postavio zaštitnu ogradu, odnosno žičanu mrežu oko dijela pulske Arene kako bi upozorio na opasnost za građane i turiste kojih ni ove godine ne nedostaje u jeku turističke sezone. Vlado inače živi blizu Arene i nije mogao, kako je rekao, gledati kako se svakodnevno turisti guraju, i to s malom djecom oko ograde koja se sastoji od samo dvije prečke.
