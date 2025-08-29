Obavijesti

News

Komentari 5
HEROJ IZ PULE PLUS+

Vlado je čuvar Arene: 'Kad neće Grad, ja sam postavio zaštitnu ogradu da nitko ne može pasti'

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 2 min
Vlado je čuvar Arene: 'Kad neće Grad, ja sam postavio zaštitnu ogradu da nitko ne može pasti'
Vlado (82) postavio dodatnu zaštitu na opasnim dijelovima ograde pulske Arene | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Vlado Jurcan, zbog straha da netko ne strada, postavio je žičanu mrežu oko pulske Arene. Gledao je svakodnevno kako se ondje guraju turisti, prolaze djeca a sve na visini od 10 metara

Puljanin Vlado Jurcan (82) "uzeo je stvar u svoje ruke" i postavio zaštitnu ogradu, odnosno žičanu mrežu oko dijela pulske Arene kako bi upozorio na opasnost za građane i turiste kojih ni ove godine ne nedostaje u jeku turističke sezone. Vlado inače živi blizu Arene i nije mogao, kako je rekao, gledati kako se svakodnevno turisti guraju, i to s malom djecom oko ograde koja se sastoji od samo dvije prečke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
PRIPAZITE!

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit
VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'
NAGLA PROMJENA VREMENA

VIDEO Stigao 'oborinski vlak' i donio potop u Istri. U Bujama palo 135 litara kiše: 'Čuvajte se'

Mjestimice su mogući kiša ili pljuskovi s grmljavinom, od sredine dana ponegdje izraženiji. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme uz prolazno olujan vjetar te lokalno obilnu oborinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025