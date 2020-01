Vlahušiću status branitelja zbog 15 dana rada u Sanitetu

Andro Vlahušić, bivši HNS-ovac i bivši gradonačelnik Dubrovnika pohvalio se na Facebooku da je nakon 25 godina dobio status hrvatskog branitelja.

Vlahušić je sam objavio dokumente, a na njima se vidi da je status branitelja dobio jer je dva tjedna radio u Sanitetu Hrvatske vojske, od 4. kolovoza 1995. do 19. kolovoza.

- Nakon 25 godina, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske priznalo mi je status hrvatskoga branitelja, zbog rada u Sanitetu Hrvatske vojske. Ako drugi nisu htjeli priznati istinu, tadašnja djeca, a danas odrasli ljudi uvijek su je znali. Nadam se da će kraće vrijeme trebati za povratak zidina gradu i revidiranje političkoga progona - napisao je Vlahušić.

U razgovoru nam je rekao da je tijekom opsade Dubrovnika bio šef Koordinacije za humanitarnu pomoć.

- Od 8. studenog 1991. do 22. travnja 1992. brinuo sam oko funkcioniranja civilnog dijela grada. Koordinacija za humanitarnu pomoć bila je jedini kanal dostave hrane, lijekova, odjeće, obuće, pa i pitke vode opkoljenom gradu. Humanitarnu i liječničku pomoć pružao sam i 1993. godine u BiH. Prvi predsjednik Franjo Tuđman odlikovao me Poveljom za Bijeli put. Ja ništa nisam tražio. Ja sam to što jesam - rekao nam je Vlahušić.

Vlahušić je u više navrata zadnjih godina govorio da je branitelj, tako je za njega govorio i bivši ministar branitelja Fred Matić, iako u to vrijeme Vlahušić službeno nije imao status branitelja. Zbog Matićevih izjava su se u to vrijeme pobunile braniteljske udruge.