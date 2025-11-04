Vlajčić i Obuljen Koržinek osudili su incident u Splitu: 'Nasilje nikad nije rješenje'

Ministar poljoprivrede, ribarstva i šumarstva David Vlajčić osudio je u utorak prijetnju nasiljem i upad skupine maskiranih mladića na Dane srpske kulture u Splitu, a građane pozvao da imaju pijetet prema mjesecu studenome u kojem se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

''Nasilje nikad nije rješenje i to nikako ne mogu podržati. Imamo od strane Srbije vrlo česta prisvajanja hrvatske kulture i nasljeđa, no to nije nešto što se treba rješavati na ulici nego dijalogom u političkim krugovima'', rekao je Vlajčić u izjavi medijima nakon dodjeljivanja ugovora o financiranju mladim poljoprivrednicima.

Ministar je komentirao jučerašnji incident u Splitu gdje su se, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta odražavali Dani srpske kulture. Skupina maskiranih mladića stigla je do mjesta događaja te zapovjedila okupljenima da prekinu manifestaciju i napuste prostorije.

''Kao Vukovarac mogu naglasiti da je studeni posebno osjetljiv za sve Hrvate kojima je stalo do svega što se događalo u Domovinskom rat. U kontekstu toga, pozivam sve da imaju jedan pijetet i osjećaj prema mjesecu studenome'', dodao je Vlajčić.

Na pitanje trebaju li kazne za ovakve situacije biti strože, odgovorio je da ''postoje zakonski okviri kojih se nadležne službe trebaju pridržavati''.

Ministrica Obuljen Koržinek oštro osudila incident u Splitu

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek oštro je osudila incident koji je izazvala grupa mladića, prekidajući program Dana srpske kulture koji se u Splitu održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta“.

"Zgrožena i zabrinuta, pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Splitu koji je uvijek bio grad kulture, sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve stanovnike i njihove goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost", rekla je ministrica.

"Oštro osuđujem svaki oblik govora i ponašanja koji potiču na mržnju, nasilje ili netrpeljivost, bez obzira na njihov ideološki predznak. Takvo je ponašanje neprihvatljivo u demokratskom društvu i treba biti bez oklijevanja sankcionirano", dodala je.

Ministrica je izrazila solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom te rekla kako podržava nastavak odvijanja programa.