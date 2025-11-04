Obavijesti

News

Komentari 1
REAKCIJA MINISTRA

Vlajčić i Obuljen Koržinek osudili su incident u Splitu: 'Nasilje nikad nije rješenje'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vlajčić i Obuljen Koržinek osudili su incident u Splitu: 'Nasilje nikad nije rješenje'
Čepin: Otvorenje Konferencije o održivoj poljoprivredi RE-AGRO | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na pitanje trebaju li kazne za ovakve situacije biti strože, odgovorio je da ''postoje zakonski okviri kojih se nadležne službe trebaju pridržavati''

Ministar poljoprivrede, ribarstva i šumarstva David Vlajčić osudio je u utorak prijetnju nasiljem i upad skupine maskiranih mladića na Dane srpske kulture u Splitu, a građane pozvao da imaju pijetet prema mjesecu studenome u kojem se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

''Nasilje nikad nije rješenje i to nikako ne mogu podržati. Imamo od strane Srbije vrlo česta prisvajanja hrvatske kulture i nasljeđa, no to nije nešto što se treba rješavati na ulici nego dijalogom u političkim krugovima'', rekao je Vlajčić u izjavi medijima nakon dodjeljivanja ugovora o financiranju mladim poljoprivrednicima.

Ministar je komentirao jučerašnji incident u Splitu gdje su se, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta odražavali Dani srpske kulture. Skupina maskiranih mladića stigla je do mjesta događaja te zapovjedila okupljenima da prekinu manifestaciju i napuste prostorije.

SRAMOTNI INCIDENT U SPLITU Huligani protjerali nasmiješene mlade ljude koji su samo došli nastupati: 'Neugodna situacija'
Huligani protjerali nasmiješene mlade ljude koji su samo došli nastupati: 'Neugodna situacija'

''Kao Vukovarac mogu naglasiti da je studeni posebno osjetljiv za sve Hrvate kojima je stalo do svega što se događalo u Domovinskom rat. U kontekstu toga, pozivam sve da imaju jedan pijetet i osjećaj prema mjesecu studenome'', dodao je Vlajčić.

Na pitanje trebaju li kazne za ovakve situacije biti strože, odgovorio je da ''postoje zakonski okviri kojih se nadležne službe trebaju pridržavati''.

Ministrica Obuljen Koržinek oštro osudila incident u Splitu

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek oštro je osudila incident koji je izazvala grupa mladića, prekidajući program Dana srpske kulture koji se u Splitu održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta“.

"Zgrožena i zabrinuta, pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Splitu koji je uvijek bio grad kulture, sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve stanovnike i njihove goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost", rekla je ministrica.

REAKCIJA GRADONAČELNIKA HDZ-ov Šuta osudio incident: Split mora biti grad bez podjela
HDZ-ov Šuta osudio incident: Split mora biti grad bez podjela

"Oštro osuđujem svaki oblik govora i ponašanja koji potiču na  mržnju, nasilje ili netrpeljivost, bez obzira na njihov ideološki predznak. Takvo je ponašanje neprihvatljivo u demokratskom društvu i treba biti bez oklijevanja sankcionirano", dodala je.

Ministrica je izrazila solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom te rekla kako podržava nastavak odvijanja programa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici
POVRATAK NAKON SEDAM GODINA

Beroš je danas počeo raditi. Doznali smo koje mu je radno mjesto u Vinogradskoj bolnici

Beroš je do 2018. radio u KBC-u Sestre milosrdnice odakle je otišao u Ministarstvo zdravstva. Vratio se u istu bolnicu
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025