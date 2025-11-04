Huligani protjerali nasmiješene mlade ljude koji su samo došli nastupati: 'Neugodna situacija'

U Splitu je u ponedjeljak navečer došlo do sramotnih scena. Skupina od 50-ak huligana, neki kažu da ih je bilo i 100, upala je u prostoriji gradskog kotara Blatine i zaustavila program Dana srpske kulture...

Uzvikivali su "za dom spremni", vrijeđali su sudionike povicima "smeća srpska"...

Ukratko, folklorni program koji je bio predviđen, morao je biti otkazan.

A jedni od onih koji su trebali nastupati u ponedjeljak u Splitu bili su folkloraši iz srpskog kulturno-umjetničkog društva Veliko kolo.

Skupina je ranije objavila fotografije sa splitske rive i drugih lokacija u staroj jezgri, na njima mladi ljudi, nasmiješeni, nema mržnje...

Ali njihov nastup je zaustavljen. Od onih koji nose mržnju.

Iz Velikog Kola su se oglasili na društvenim mrežama, nisu htjeli ulaziti u sramotne detalje, kratko su poručili da je nastup otkazan zbog 'neugodne situacije'...

- Žao nam je što vas moramo obavijestiti da je nastup u Splitu nažalost otkazan. Zbog jedne neugodne situacije, koja je trenutno u medijima, napustili smo lokaciju neposredno prije početka nastupa. Najvažnije od svega, svi smo dobro i već smo na putu za Novi Sad. Hvala svima na razumijevanju, nadamo se da ćemo uskoro imati priliku vratiti se u Split u boljim okolnostima - poručili su folkloraši...

Što se dogodilo u Splitu?

Splitska policija je za 24sata potvrdila kako su u ponedjeljak popodne zaprimili dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.

- Vozač skupine je dojavio da su se udaljili u smjeru kvarta Split 3. Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita. Naknadno smo saznali da je dio okupljene skupine mlađih osoba ušao u sam prostor Gradskog kotara Blatine gdje se trebala održati manifestacija i od posjetitelja zatražio da se raziđu, što su isti i učinili - rekli su iz policije.

Dodaju i da su osobe iz skupine su u nekoliko navrata uzvikivanjem narušavali javni red i mir.

"Ne možete održati nastup"

Huligani su srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" poručili da ne mogu održati nastup jer je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara. Svjedoci navode da su huligani bili odjeveni u crno.

Kako neslužbeno doznajemo, organizatori su odmah pristali napustiti prostorije kotara kako ne bi ugrozili sigurnost izvođača i gostiju iz Novog Sada, među kojima ima i djece, te su događaj prijavili policiji.

Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", u programu Novog dana na N1 komentirao je sramotni upad maskiranih huligana.

- Ono što je šokantno i neobično i zbog organiziranosti skupine koja je prekinula jedan događaj koji je teško mogao biti benigniji. Radi se o folklornom nastupu dječje skupine i zboru grupe umirovljenike koji u sklopu dana srpske kulture organiziraju događaj praktički samo za srpsku zajednicu - rekao je i dodao:

- Svi su napustili tribinu i događaj, uključujući ljude iz Novog Sada, potvrdio je predsjednik SKD "Prosvjeta".

- Posebno je uznemirujuće što se vidi i na snimkama, oni su de facto o sigurnosti izlaska iz gradskog prostora pregovarali kao da su taoci. Trenutačno su svi na sigurnom. Policija je nakon određenog vremena intervenirala i sada smo u situaciji da gledamo kako da ljude umirimo i osiguramo im elementarnu sigurnost - naglasio je.

Unatoč neugodnim i sramotnim scenama, organizatori su najavili kako će nastaviti s programom Dana srpske kulture...

- U događaju nije bilo fizičkog nasilja i povrijeđenih osoba. Provodimo intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem identificiranja osoba iz skupine - zaključila je policija.

Na kulturnoj manifestaciji trebali su nastupiti Ženski pjevački zbor SKD Prosvjeta, Dramska sekcija, violinistica Zorana Barišić i Folklorno udruženje Veliko kolo iz Novog Sada. Manifestacija je sufinancirana od Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH i Grada Splita.