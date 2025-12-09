Vlajčić predstavio potpore za stočare: 'Početkom godine će se isplaćivati potpore za oporavak'

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavio je u utorak u Popovači Program potpore uzgajivačima stoke zbog posljedica izbijanja bedrenice, kazavši i da je Ministarstvo za oporavak stočnog fonda nakon pojave bedrenice u Sisačko-moslavačkoj županiji i dalmatinskom zaleđu osiguralo kroz Mjeru 2 tog programa milijun eura, a naknade će započeti početkom iduće godine.

Cilj Mjera 2 je oporavak stočnog fonda u dalmatinskom zaleđu, gdje se bedrenica pojavila 2025. i na području Sisačko-moslavačke županije, na kojem se bedrenica pojavila 2022. godine.

Ministarstvo će u sklopu toga stočarima isplatiti 600 eura za telad, 1.600 eura za tovnu junad, 1.800 eura za rasplodne junice i krave te 2.000 eura za rasplodne bikove. Stočari s područja Lonjskog polja podnijeli su 73 zahtjeva za nadoknadu štete za 250 uginulih goveda.

Korisnici mjera u roku 12 mjeseci od primitka potpore dužni su na gospodarstvu imati isti broj rasplodnih grla za koje su ostvarili pravo na potporu u odnosu na broj rasplodnih grla na dan podnošenja zahtjeva. Stočari su također dužni u razdoblju od 24 mjeseca, koje počinje 12 mjeseci nakon primitka potpore, na gospodarstvu držati prosječan broj rasplodnih grla godišnje koji je jednak broju rasplodnih grla na dan podnošenja zahtjeva uvećan za broj rasplodnih grla za koje je ostvreno pravo na potporu,

Ministar Vlajčić istaknuo je kako je u mjerama 1 i 2 Vlada RH osigurala 2,3 milijuna eura za oporavak stočnog fonda. “To je vjetar u leđa stočarima, na tom tragu ćemo i dalje razvijati strateška ulaganja u stočarstvu”, dodao je.

Stočari su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim mjerama za pomoć stočarima nakon pojave bedrenice.

“Poznate su nam mjere, ali smo željeli pojasniti stočarima koji su podnijeli zahtjeve da znaju koje su im obveze kad dobiju sredstva za oporavak stočnog fonda. Ministar je to razjasnio i zahvaljujemo mu na dolasku u Popovači”, poručio je Miško Šklempe, predsjednik Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka sa sjedištem u Popovači.

No, na sastanku u Popovači uzgajivači konja su rekli kako nije pravedno da tim mjerama nisu obuhvaćeni i konji. “Morali smo odrediti prioritete, a to je svinjogojstvi i govedarstvo", rekao je ministar poljoprivrede te naveo da konjogojci koriste druge oblike poticanja konjogojstva.

Stočari Lonjskog polja na sastanku s ministrom rekli su kako se broj stoke u Lonjskom polju stalno povećava. Sada je na području Sisačko-moslavačke županije oko 12.000 grla i uz potpore Ministarstva poljoprivrede uvjereni su kako će taj broj zadržati. Konjogojci s ponosom ističu kako je Sisačko-moslavačka i dalje županija s najvećim brojem grla hrvatskog posavca i hladnokrvnjaka, autohtonih hrvatskih pasmina konja.