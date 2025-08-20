Vlajčić u problemima, stočari najavljuju prosvjede: 'Neka radi svoj posao ili kaže zbogom...'

"Nećemo ni trubiti, ni zaustavljati promet niti išta slično. Ali doći ćemo u Vukovar s traktorima, platiti uredno parking i onda usporavati promet. Doći ćemo u Vukovar jer potpredjsednik Vlade i ministar poljoprivrede dolazi iz Vukovara i u tom gradu nije zabranjeno prometovanje traktora“, rekao je Golubović koji je napomenuo kako govori kao običan stočar, a ne kao predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Govoreći o problemima Golubović je rekao kako ih postoji niz, ali da se oni ne rješavaju nego se guraju pod tepih. U svemu tome vidi najveću odgovornost Vlajčića kojeg je pozvao da je vrijeme da konačno počne raditi ili će mu poručiti "zbogom ministre". Kazao je i kako Ministarstvo poljoprivrede vodi "vesela družina“ iz Vukovara koja mnoge stvari radi iz neznanja, a ponaša se na način da je to ministarstvo njihov plijen.

"Poznato je kako je ministar 1. lipnja najavio izradu nacrta novog zakona o poljoprivrednom zemljištu. Od tada je prošlo više od 80 dana a da se povjerenstvo za novi zakon još nije sastalo. Ne znam kako se može govoriti o rastu proizvodnje mesa i mlijeka za 10 do 40 posto kada je u Hrvatskoj samo ove godine zatvoreno 75 farmi muznih krava. U Hrvatskoj u jeku turističke sezone imamo situaciju da naši proizvođači ne mogu prodati svoje dinje i lubenice radi onih uvoznih koje su preplavile skladišta“, rekao je Golubović.

Spomenuo je i bolest plavog jezika koja je zahvatila šest županija gdje se, kako je rekao, još uvijek ne provodi cijepljene životinja iako postoji cjepivo. Pitao je i kako je moguće da niti poslije dva mjeseca se ne zna uzrok ugibanja životinja u Zagori i na Svilaju.

Kao poseban problem spomenuo je bolest afričke svinjske kuge u Baranji, ističući kako se tamo provodio pravi teror kada su se u objektima koji su bili bio sigurni eutanazirale svinje koje su bile zdrave. Prema njegovim riječima, to je rađeno iz neznanja.

"Iza nas ne stoji politika. Mi smo nezadovoljni načinom kako se radi i provodi politika ministarstva poljoprivrede. Problemi se ne rješavaju nego se samo dodatno gomilaju i guraju pod tepih. U isto vrijeme naš ministar se u tri navrata nije pojavio na dogovorenim sastancima s nama, bježeći od razgovora. Pojavio se tek na četvrtom i to jer smo se mi na trećem sastanku, na kojem on nije bio, ustali od stola. To nije način kako se vodi poljoprivreda“, zaključio je Golubović.