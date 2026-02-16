Vlak iskočio iz tračnica zbog lavine u Švicarskoj! Spasilačka akcija u tijeku, izvukli 30 ljudi

Putnički vlak iskočio je iz tračnica u ponedjeljak ujutro u švicarskim Alpama nakon što ga je pogodila snježna lavina. Nesreća se dogodila oko sedam sati u blizini sela Goppenstein u kantonu Valais, na terenu su brojne spasilačke ekipe.

Kantonalna policija Valaisa potvrdila je incident i odmah pokrenula opsežnu akciju spašavanja, upozorivši kako su ozljede "vjerojatne".

Švicarski mediji pišu kako je do 10 sati izvučeno 30 ljudi.

Regionalni ekspresni vlak (linija RE1) tvrtke BLS krenuo je iz Spieza u 6:12 sati i putovao je prema Brigu.

Zbog nesreće je željeznički promet na liniji Frutigen – Brig potpuno obustavljen.

