Obavijesti

News

Komentari 3
ŽELJEZNIČKA NESREĆA

Vlak iskočio iz tračnica zbog lavine u Švicarskoj! Spasilačka akcija u tijeku, izvukli 30 ljudi

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Vlak iskočio iz tračnica zbog lavine u Švicarskoj! Spasilačka akcija u tijeku, izvukli 30 ljudi
Foto: 24sata

Kantonalna policija Valaisa potvrdila je incident i odmah pokrenula opsežnu akciju spašavanja, upozorivši kako su ozljede "vjerojatne".

Admiral

Putnički vlak iskočio je iz tračnica u ponedjeljak ujutro u švicarskim Alpama nakon što ga je pogodila snježna lavina. Nesreća se dogodila oko sedam sati u blizini sela Goppenstein u kantonu Valais, na terenu su brojne spasilačke ekipe.

Kantonalna policija Valaisa potvrdila je incident i odmah pokrenula opsežnu akciju spašavanja, upozorivši kako su ozljede "vjerojatne".

Švicarski mediji pišu kako je do 10 sati izvučeno 30 ljudi.

Regionalni ekspresni vlak (linija RE1) tvrtke BLS krenuo je iz Spieza u 6:12 sati i putovao je prema Brigu.

Zbog nesreće je željeznički promet na liniji Frutigen – Brig potpuno obustavljen.
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026