VLAK SMRTI Najteža željeznička nesreća u modernoj Hrvatskoj: Poginulo 6 ljudi, 55 ozlijeđenih

Najveća željeznička nesreća u novijoj hrvatskoj povijesti u kojoj je poginulo šestero ljudi, a 55 ih je ozlijeđeno dogodila se na danasnji dan. 24. srpnja 2009. godine u Rudinama kraj Kaštela nagibni vlak ICN 521, koji se kretao iz Zagreba prema Splitu, iskočio je s tračnica.

Foto: Ivana Ivanovic/Vecernji list

Među ozlijeđenima u nesreći bilo je 18 hrvatskih, šest francuskih, dva australska, tri švedska te po jedan belgijski, britanski, slovenski i pakistanski državljanin. U nesreći su lakše ozlijeđena i tri vatrogasca koja su sudjelovala u akciji spašavanja koja je obuhvatila sve raspoložive službe u široj okolici, Gorsku službu spašavanja, vatrogasce i Hitnu pomoć.

Tog jutra pruga je bila poprskana kemijskim sredstvom koje služi za sprječavanje požara, retardantom TG300 američke tvrtke Universal Fire Shield. Nakon toga je naišao vlak. Na suđenju je utvrđeno da je taj retardant prouzročio nesreću jer vlak nije mogao usporiti zbog skliskih tračnica.

- Sve se dogodilo u nekoliko sekundi. Vlak je odjedanput silno ubrzao i izletio. Osjetila sam udarac i veliku vrućinu - ispričala je jedna putnica. Prema opisu jednog putnika, vlak se na nizbrdici počeo ljuljati. Kondukter je u jednom trenutku viknuo: "Otkazale su kočnice!" I sami putnici pokušali su aktivirati kočnicu za slučaj opasnosti, ali nisu uspjeli. Kako je utvrđeno, zakazala su sva tri sustava kočenja.

Foto: Ivana Ivanovic/Vecernji list

- Prevrnuli smo se, ja sam udario glavom. Bilo je stravično. Krvi na sve strane. Kad smo došli sebi, počeli smo izvlačiti ozlijeđene iz vagona - ispričao je tada putnik iz Koprivnice.

Klinička bolnica Split bila je pod opsadom unesrećenih, ispražnjene su sve operacijske sale kako bi se bolnica pripremila za prihvat ozlijeđenih, pozvani su i liječnici s godišnjeg odmora da priskoče u pomoć. Građani su pozvani na Odjel za transfuziju bolnice na Firulama da daruju krv svih krvnih grupa.

Kažnjavanje odgovornih potrajalo je cijelo desetljeće. Godinu dana nakon nesreće podignuta je optužnica, a tri godine nakon toga objavljena je presuda Županijskog suda u Splitu, na koju su se žalili i optuženici i tužiteljstvo.

Splitsko županijsko državno odvjetništvo smatralo je da je kazna preblaga, a u svojoj žalbi naveli su da su optuženici izvršili tretiranje željezničke pruge retardantom protivno pravilima struke i Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu.

Foto: Ivana Ivanovic/Vecernji list

Predmet je potom 13. ožujka 2014. godine poslan na Vrhovni sud, koji je tek 2019. potvrdio izrečene zatvorske kazne.

Zbog izazivanja nesreće iz nehaja osuđen je Ivica Medak, bivši šef ekologije HŽ Infrastrukture, koji je dobio četiri godine zatvora. Na tri godine osuđen je Jozo Bazina, kojeg je tvrtka Intrade angažirala kao stručnog konzultanta za izradu prskalice kojom je na prugu nanesen retardant.

Optužbe su oslobođeni ostali optuženici, Ivan Tomašković, direktor tvrtke Intrade, Drago Rogulj, voditelj Protupožarne zaštite HŽ-a u Splitu, i Branko Tišljar, vatrogasac DVD-a Stružac.