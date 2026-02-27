Vlak udario pješaka u Splitu

Nešto prije 20 sati na glavnom splitskom Željezničkom kolodvoru dogodila se teška nesreća. Vlak je udario pješaka. Na intervenciju, uz Hitnu pomoć i policiju, pozvani su i vatrogasci, piše Dalmatinski portal.

- Ozlijeđena osoba je prevezena u splitsku bolnicu. Težina ozljeda u ovom trenutku nije poznata. Utvrđuju se okolnosti nesreće. Obavit će se očevid - rekli su iz policije za Dalmatinski portal.