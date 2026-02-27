Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA KOD KOLODVORA

Vlak udario pješaka u Splitu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Vlak udario pješaka u Splitu
Foto: Dalmatinski portal

Na intervenciju, uz Hitnu pomoć i policiju, pozvani su i vatrogasci

Admiral

Nešto prije 20 sati na glavnom splitskom Željezničkom kolodvoru dogodila se teška nesreća. Vlak je udario pješaka. Na intervenciju, uz Hitnu pomoć i policiju, pozvani su i vatrogasci, piše Dalmatinski portal.

NESREĆA U MEĐURIĆU Autom kod Kutine naletio na dvije lokomotive van pogona
Autom kod Kutine naletio na dvije lokomotive van pogona

 - Ozlijeđena osoba je prevezena u splitsku bolnicu. Težina ozljeda u ovom trenutku nije poznata. Utvrđuju se okolnosti nesreće. Obavit će se očevid - rekli su iz policije za Dalmatinski portal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana
NA DANAŠNJI DAN

Razoran potres u Čileu od 8.8 Richtera poremetio je Zemljinu rotaciju i skratio trajanje dana

Bio je to jedan od najrazornijih potresa u čileanskoj povijesti koji je odnio više od 500 života, a brojni su nestali. Od Valparaísa na sjeveru do Araukarije na jugu, šteta je bila ogromna...
Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto
NA ZEBRI

Branko Borković imao nesreću, naletio na pješaka! Nazvali smo ga: Dijete je udarilo u moj auto

Dolaskom do pješačkog prelaza, negdje kod kućnog broja 10 nije smanjio brzinu kretanja i propustio pješaka. Naletio je na maloljetnog pješaka, rekli su nam iz zagrebačke policije
Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!
AFERA PILIĆI

Skandalozni dosje: Evo tko su stvarni igrači iza planova o ukrajinskim klaonicama pilića!

NOVI EXPRESS doznaje kako je vrlo izvjesna mogućnost da i drugi strani investitor odustane od gradnje, i to nakon što je utukao 30 milijuna eura u kupnju zemljišta na nekoliko lokacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026