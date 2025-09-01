Obavijesti

News

Komentari 1
POZVAO GA XI

Vlakom prema Kini: Kim Jong krenuo na paradu u Peking

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vlakom prema Kini: Kim Jong krenuo na paradu u Peking
3
Foto: KCNA

Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, Kim Jong Un trebao bi u srijedu prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu u čast formalne predaje Japana u Drugom svjetskom ratu, izvijestili su državni mediji.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u ponedjeljak je vlakom napustio Pjongjang kako bi prisustvovao vojnoj paradi u Kini, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap, što će biti prvi put da taj čelnik sudjeluje u tako velikom multilateralnom diplomatskom događaju.

Očekuje se da će taj izolirani vođa koji rijetko napušta Sjevernu Koreju stići u Peking u utorak, izvijestio je Yonhap.

Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, Kim Jong Un trebao bi u srijedu prisustvovati vojnoj paradi u Pekingu u čast formalne predaje Japana u Drugom svjetskom ratu, izvijestili su državni mediji.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji njeguje bliske odnose s Kimom, također će biti na paradi.

Savjetnik južnokorejskog predsjednika za sigurnost Wi Sung-lac prošli je tjedan rekao da bi Kim mogao održati odvojene razgovore sa Xijem i Putinom na marginama događaja.

Ako dođe do trilateralnog samita tih zemalja, mogao bi produbiti jaz s blokom zemalja koji se sastoji od Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država, rekao je tijekom radijskog intervjua.

Stručnjaci kažu da se čini kako Kim Jong Un, nakon posljednjeg samita između Južne Koreje i Sjedinjenih Država prošlog ponedjeljka, želi dodatno ojačati odnose s Pekingom.

FILE PHOTO: Chinese President Xi Jinping and North Korean leader Kim Jong Un take a walk in Pyongyang
Foto: KCNA KCNA

„Za razliku od svog djeda Kim Il Sunga, koji je prisustvovao mnogim diplomatskim događajima, Kim Jong Un i njegov otac Kim Jong Il nisu se pojavili ni na jednom događaju kojem je prisustvovalo mnogo čelnika“, ističe Cheong Seong-chang, zamjenik ravnatelja instituta Sejong, istraživačkog centra sa sjedištem u Seulu.

Južna Koreja će na događaj u Kinu poslati predsjednika parlamenta Woo Won-shika, priopćilo je ministarstvo ujedinjenja.

Ministarstvo je priopćilo da nije sigurno hoće li Woo moći održati bilateralne razgovore s Kimom na marginama događaja.

Poraz carskog Japana 1945. i dolazak komunista na vlast u Kini 1949. bili su ključni događaji koji su potakli Korejski rat do 1950. do 1953. godine.

Rat je rezultirao podjelom poluotoka na komunistički sjever koji je podržavala Kina i kapitalistički jug koji su podržavale Sjedinjene Države.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao
BLOKIRAN PROMET

FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao

Duge kolone stvorile su se u poslijepodnevnim satima na autocesti A4 Zagreb–Goričan nakon teške prometne nesreće u kojoj je stradao motociklist...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025