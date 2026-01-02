Obavijesti

News

Komentari 4
BRAČNI PAR VODI BAR OD 2015.

Vlasnica bara na švicarskom skijalištu bila je u požaru za vrijeme tragedije: Ima opekline

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Vlasnica bara na švicarskom skijalištu bila je u požaru za vrijeme tragedije: Ima opekline
Foto: PIXSELL/LinkedIn

Prijatelj obitelji potvrdio je za korzikanski dnevnik Corse-Matin da su Morettiji živi. Prema tim informacijama, u trenutku izbijanja požara u baru je bila samo Jessica Moretti (40), koja je zadobila opekline na ruci

Jessica i Jacques Moretti vlasnici su bara Le Constellation na švicarskom skijalištu Crans-Montana, u kojem je u novogodišnjoj noći izbio požar. Kako su objavili francuski mediji, oni su preživjeli, a podrijetlom su s Korzike.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Svjedoci užasa u Švicarskoj: 'Ovo je bio pakao. Ljudi su gorjeli od glave do pete...' 01:10
Svjedoci užasa u Švicarskoj: 'Ovo je bio pakao. Ljudi su gorjeli od glave do pete...' | Video: 24sata/reuters
Bračni par preuzeo je bar još 2015. godine, a osim njime, upravljaju i restoranom Le Vieux Chalet u mjestu Lens. Pod njihovim vodstvom zapušteni par pretvoren je u popularni noćni klub.

Prijatelj obitelji potvrdio je za korzikanski dnevnik Corse-Matin da su Morettiji živi. Prema tim informacijama, u trenutku izbijanja požara u baru je bila samo Jessica Moretti (40), koja je zadobila opekline na ruci.

Nitko od medija zasad nije uspio izravno razgovarati s vlasnicima. Jedan od zaposlenika rekao je da su svi u šoku.

- Izgubili smo dio našeg osoblja, ali danas je o tome vrlo teško govoriti, izjavio je zaposlenik.

