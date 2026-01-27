Obavijesti

KOBNA NOVA GODINA

Vlasnici švicarskog noćnog kluba tvrde da nisu krivi. Optužili mrtvu konobaricu

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Umit Bektas

Obrambena strategija Morettijevih tijekom 20-satnog ispitivanja pred trojicom tužitelja bila je, prije svega, prebacivanje krivnje na konobaricu Cyane Panine (24), koju je kolega nosio na ramenima dok je u rukama držala dvije boce šampanjca s upaljenim prskalicama

Švicarski vlasnici bara, kojima prijeti zatvorska kazna nakon novogodišnjeg požara u kojem je poginulo 40 ljudi, za tragediju su okrivili mladu konobaricu i dio osoblja, tvrdeći da su upravo oni izazvali požar i zatvorili izlaz za nuždu.

Jacques Moretti (49) i njegova supruga Jessica Moretti (40) trenutačno su pod sudskim nadzorom nakon požara koji je izbio tijekom dočeka Nove godine u klubu Constellation u skijalištu Crans-Montana.

Bar owners questioned in Swiss fire investigation in Sion
Foto: Umit Bektas

Iz zapisnika s ispitivanja koji su procurili u medije proizlazi da su ustvrdili: „Nismo mi krivi, nego drugi“, piše Le Parisien.

Obrambena strategija Morettijevih tijekom 20-satnog ispitivanja pred trojicom tužitelja bila je, prije svega, prebacivanje krivnje na konobaricu Cyane Panine (24), koju je kolega nosio na ramenima dok je u rukama držala dvije boce šampanjca s upaljenim prskalicama.

Cyane, koja je poginula u požaru, nosila je kacigu te nije primijetila kako je pirotehnika zapalila strop u podrumu bara, koji je bio obložen izrazito zapaljivom pjenom.

Govoreći o tom „nastupu“ sa šampanjcem, koji je snimljen, Jacques Moretti je rekao istražiteljima da je to bio „Cyanein show“.

„Nisam joj to zabranio“, rekao je tužiteljima i dodao: „Nisam je upozorio na sigurnosna pravila. Nismo prepoznali opasnost. Cyane je to voljela raditi – bio je to show i voljela je biti dio toga.“

ISPOVIJEST OCA OZLIJEĐENOG Jeziva poruka iz kluba pakla u Švicarskoj: 'Dođi, tata, gorim!'
Jeziva poruka iz kluba pakla u Švicarskoj: 'Dođi, tata, gorim!'

Jessica Moretti, koja je saslušana istog dana, 20. siječnja, izjavila je:

„Cyane je voljela nositi te boce – radila je to na vlastitu inicijativu. Da sam pomislila da postoji i najmanji rizik, to bih zabranila. U deset godina vođenja lokala nikada nisam pomislila da bi to moglo biti opasno.“

