Jeziva poruka iz kluba pakla u Švicarskoj: 'Dođi, tata, gorim!'

Nekoliko sati nakon što je nova godina počela, Tommasu Luciji zazvonio je mobitel. U 1.31 stigla je poruka koju nijedan roditelj ne želi primiti: 'Dođi, tata, gorim.' Poslao ju je njegov 16-godišnji sin Antonio, zarobljen u požaru koji je izbio u noćnom klubu Le Constellation u švicarskoj Crans-Montani.

U tragediji je poginulo 40 mladih ljudi, a 116 ih je ozlijeđeno. Antonio je preživio, liječnici to danas nazivaju čudom.

Otac, inače visoki dužnosnik talijanske državne riznice, bez razmišljanja je potrčao prema klubu. U kaosu, dimu i vatri uspio je pronaći sina. Antonio je bio zahvaćen plamenom, pao je, ali ga je izbacivač podigao i izvukao van.

- Lice mu je bilo pocrnjelo, ruke opečene i bio je bez jedne cipele na nozi. Koža s lica i ruku već mu se odvajala - prisjetio se Lucia.

Unatoč ozljedama sina, Tommaso se vratio u klub. Tražio je Filippa, prijatelja svog djeteta. Uspio je izvući još nekoliko mladića prije nego što su ga vatrogasci prisilili da izađe. Kasnije je saznao da je i Filippo spašen.

Borba za život

Prva medicinska pomoć pružena je u Lausannei. Mladi ozlijeđeni bili su intubirani i priključeni na aparate, ali su ostali pri svijesti. Otac posebno ističe trud liječnika koji su im ispirali pluća od guste crne tekućine nastale udisanjem dima.

Antonio je potom helikopterom prebačen u Milano, na odjel za teške opekline bolnice Niguarda. Ondje su mu uklonjeni zavoji, obavljene transplantacije kože i primijenjeni posebni protokoli liječenja. Obitelj je zahvalila liječničkom timu, ali i talijanskim institucijama koje su im pružile podršku, uključujući privatne posjete premijerke Giorgije Meloni i drugih visokih dužnosnika.

Pitanja bez odgovora

Obitelj Lucia godinama je imala kuću u Crans-Montani kako bi se djeca lakše uklopila u međunarodno okruženje. Otac priznaje da nije bio oduševljen odlaskom na novogodišnji party, ali je popustio jer je cijelo društvo inzistiralo. Klub je vidio ranije, no nije očekivao da će biti krcat.

Sada, kaže, počinje prava borba. Smatra da je bilo premalo nadzora i da su sigurnosni standardi znatno slabiji nego u Italiji. Postavlja se niz pitanja: je li izlaz za nuždu bio zatvoren, zašto nije bilo prskalica, tko je dopustio zapaljive materijale na stropovima i tko je stvarni vlasnik prostora.

Posebno ih zabrinjava uloga voditelja kluba Jacquesa Morettija, za kojeg Lucia tvrdi da ostavlja dojam 'paravana za nekog drugog'. Pita se i tko će platiti jamčevinu od 400 tisuća švicarskih franaka za njegovo puštanje na slobodu. Obitelj planira angažirati i švicarskog odvjetnika.

'Vrijednost dječjeg života je skandal'

Jedno od najšokantnijih saznanja, kaže Lucia, odnosi se na odštetu. Prema švicarskom zakonu, život maloljetnika vrijedi oko 150 tisuća franaka jer nema prihod. - Za obitelji poginulih to je skandalozno - poručuje i poziva talijanske vlasti da reagiraju, uključujući i pokretanje posebnog fonda za žrtve u inozemstvu.

Antonio se danas oporavlja, svjestan da mu je život dao drugu priliku. - Na njemu je da je iskoristi za sebe i za druge - kaže njegov otac.