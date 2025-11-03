Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

-Kada smo kupovali stan, sve je bilo čisto, a sada se pojavljuje zabilježba na stanove. Što je najgore ne znamo niti koja je krajnja namjera tih kupaca niti znamo kako će se u konačnici to riješiti. Svi smo u neizvjesnosti i problemu, a da nismo ništa krivi – kaže nam Martina čija obitelj je vlasnik jednog od tisuću stanova na zagrebačkom Pavlenskom putu u Španskom.

Njen problem je jednak kao i ostalih stanara. Mala, tek osnovana tvrtka je kupila više od 7600 četvornih metara zemljišta koje se nalazi između i oko zgrada koje su prodane još 2008. godine. Inače je danas okoliš oko zgrada uvijek pripojen samoj zgradi, ali ovdje to nije slučaj zbog starih "grijeha" i pravila, a niti ga je Grad Zagreb preuzeo kao što je radio za neke druge investitore u velika naselja. I tako su sad neki stanari došli u situaciju da kad zakorače iz zgrade, stanu na tuđe zemljište. Jednoj zgradi je ulaz u garažu sada postao tuđe vlasništvo. Igralište koje je izgrađeno još davno sada novi kupci želi da se makne jer je bespravno na njihovoj zemlji. Dio smetlarnika je također na tuđem zemljištu.. I dio javne rasvjete je sada također na zemljištu privatne tvrtke. I onda je još u rujnu ta tvrtka stavila zabilježbu na zgrade. Traže nove izmjere jer je dio balkona, nadstrešnice za izlaz izgrade, izgrađeno na njihovoj zemlji ili iznad njihove zemljišta. Time najavljuju i rušenje uporabne dozvole, odnosno legalnosti zgrada s tisuću stanova! Čak i ako im to ne prođe, oni koji sad prodaju stanove su u problemu jer im do kraja spora to smanjuje vrijednost stanova i odbija kupce koji ne žele kupiti stan s pravnim problemom.

Kako je sve počelo?

Iz odgovora koje smo dobili je jasno da Grad Zagreb ne želi preuzeti ili otkupiti zemljište, a stanari nemaju niti zakonsku mogućnost da kao zgrada kupuju zemlju iz pričuve. I tako je ovaj slučaj postao birokratska petlja u kojoj je sve po zakonu, svi peru ruku od odgovornosti, a stanari ostaju u apsurdnom problemu.

Kako je sve počelo? Naselje je napravila tvrtka Profectus. U lokacijskoj dozvoli su, sukladno tadašnjim pravilima, razdvojena je zemljište za zgrade od zemljišta okolo zgrada. Tako je izdana i građevinska. Već u lokacijskoj dozvoli piše da je zemljište oko zgrada javno dobro i po tome ga je trebao preuzeti Grad Zagreb, što nije nikada učinio. No, nije bilo problema dok je vlasnik i okolnog zemljišta bila ista tvrtka koja je gradila. Ali ta tvrtka Profectus Špansko je prodana i promijenila je ime u Stib nekretnine. A ta tvrtka je otišla u stečaj i stečajni upravitelj je lani prodao jeftino zemljište oko zgrada. Održano je čak pet dražbi. Početna cijena je bila viša od 150.000 eura za 7600 kvadrata raspoređenih u 19 zemljišnih čestica. Logično, nitko nije htio kupovati zemlju na kojoj ne može ništa graditi i koja je oko tuđih zgrada, pa je cijena svakom novom dražbom padala. Na kraju je zemljište kupila lani osnovano jednostavna tvrtka Zeleni plan grad j.d.o.o.. Platili su ga tek nešto više od 40.000 eura. Vlasnici tvrtke nisu poznati široj javnosti. Radi se o Goranu Čibariću koji ima još neke manje tvrtke za nekretnine i Zdenku Habazinu koji je vlasnik poznate tvrtke za vatrogasne aparate – ZIS oprema.

Predstavnici suvlasnika, ali i stanari s kojima smo razgovarali uz svoju ljutnju su pristali govoriti, ali da im ne objavimo imena i fotografije. Boje se da su kupci možda širi dio, kako kažu, "hobotnice" jer su ciljano kupili zemljište. Obišli smo i naselje i uvjerili se u apsurd da bi sada trebalo micati igralište, dio smetlarnika, klupice, rasvjetu, sve što je na tuđem zemljištu, a neodvojivo je povezano sa zgradama.

-Nemamo gdje staviti smetlarnike koje je napravio još Profectus. Neslužbeno su novi investitori tražili i do 100.000 eura otkup samo jedne čestice gdje je smetlarnik. Mi kao zgrade nemamo zakonsku mogućnost kupovati to zemljište. A i kada je ranije nuđen otkup, uvijek se prodaje sve zajedno. Ne mogu suvlasnici s broja 5 kupovati zemljište oko zgrade broj 7. Novi kupci igraju lukavo da ih se ne optuži za iznudu iako se upravo o tome radi. Oni žele sada zaraditi tako da Grad kupi zemlju ili da je mi kupimo. I to sve unatoč tome što je i od lokacijske dozvole to zemljište u javnoj uporabi, a i Vijeće gradske četvrti je izglasalo zaključak da sve to zemljište postane u javnoj uporabi, ali Grad to nije proveo – priča nam jedan od predstavnika suvlasnika zgrade.

Nekadašnji direktor i suvlasnik Profectusa Dubravko Ćorić nam nije htio ništa komentirati. Drugi tadašnji suvlasnik, Danijel Babić, kaže da su zemljišta za zgradu morali odvojiti od zemljišta oko zgrade jer su takva bila urbana pravila koje je donio Zagreb.

-Mi smo tako i učinili, a u dozvoli je uvjet da su ta okolna zemljišta u javnoj uporabi. Zagreb nikada nije preuzeo to zemljište iako smo mu nudili. Ne znam kako se i može sada prodavati zemljište koje je u javnoj uporabi, ali ti novi kupci ne mogu srušiti uporabnu dozvolu zbog toga što su balkoni iznad sada njihova zemljišta. Generalni urbanistički plan je to dozvoljavao i sve je napravljeno u skladu s tadašnjim pravilima i zakonima – kaže Babić.

'Kad sam ja došao, zemljište je već bilo prodano'

Marinko Paić, stečajni upravitelj STIB nekretnina koje su pravni sljednik Profectusa Špansko kaže da je na sve moguće načine pokušavao riješiti problem na korist stanara, ali na kraju je morao poštovati volju vjerovnika koji žele prodati imovinu kako bi im se namirili dugovi.

- Kada sam ja došao, to zemljište je već bilo prodano jednom kupcu, ali nije ispunio ugovor i ja sam ga vratio u tvrtku. Onda sam ponudio Gradu Zagrebu prije par godina da im tvrtka daruje zemljište još dok je Bandić bio živ, ali su to odbili. Naime, i na darovanje bi morali platiti PDV, a dobio sam odgovor da je Gradska skupština izglasala zaključak kojime Grad neće kupovati takva zemljišta iako su ona u javnoj uporabi – kaže Paić.

On kaže i da je, dok je trajala procjena, nudio i suvlasnicima zgrada kupnju, ali nije dobio nikakav odgovor. Na kraju ga je procijenio, poštovao volju vjerovnika i prodao na dražbi za nešto više od 40.000 eura.

Iz Grada Zagreba smo tražili detaljne odgovore, ali su nam rekli da ćemo ih dobiti sljedeći tjedan. Do tada su nam poslali samo kratki stav. Kažu da u to vrijeme nije bilo propisano da zemljište koje je u biti okoliš zgrade bude u vlasništvu lokalne uprave. Inače, u isto doba prije 15 i više godine je Zagreb kupovao i mijenjao takva zemljišta na lokacijama drugih investitora.

- S obzirom na to da se dijelom radi o nekretninama koje su u naravi zemljište ispod balkona i iznad dijelova garaže, takve nekretnine ne mogu biti u vlasništvu Grada Zagreba odnosno iste nisu javna komunalna infrastruktura, niti postoji mogućnost otkupa – poručili su nam.

No, predstavnik stanara s kojim smo razgovarali kaže da je takav odgovor nastavak ignorantskog pristupa grada temeljen na netočnim podacima. Već su slali dopise, upoznavali grad s problemom, ali im nitko nije odgovorio iz uprave Tomislava Tomaševića.

- Potpuna je netočno da se radi o zemljištu iznad podzemnih garaža, i garaže i zemljište iznad njih su u vlasništvu suvlasnika– kaže nam.

Inače, postoji niz primjera i kada je zemljište ispod balkona ili terasa javna površina.

Tvrtka Zeleni plan grad je odlučila s nama komunicirati samo pisano preko odvjetničkog ureda Krsnik&partneri, odnosno njihove zaposlenice Diore Čibarić. Naveli su da su oni legalno kupili zemljište, ali da su predstavnici suvlasnika prvi počeli "poduzimati pravne radnje " kako bi im osporili vlasništvo. Zato su ušli u povijest izdavanja dozvola i smatraju da su napravljeni i propusti pri etažiranju i podnijeli zabilježbu u zemljišne knjige. Ističu i da su prije njihove kupovine zemljišta ponuđena i suvlasnicima i Gradu Zagrebu, ali nitko nije iskazao interes za preuzimanje.

- Duže razdoblje pokušavamo na miran način riješiti spor prouzrokovan postupcima suvlasnika putem, što putem predstavnika stanara, upravitelja zgrada, ali i najvažnije Grada Zagreba. Ali na upite, obavijesti i dopise nitko nije reagirao – napisali su nam.

Na naše inzistiranje o tome što u konačnici žele i što je njihov prijedlog, dobili smo općeniti odgovor.

- Vjerujemo da će uz suradnju Grada Zagreba biti moguće pronaći mirno i pravično rješenje, jer nam je u interesu da se ova situacija riješi na zadovoljstvo svih strana – poručili su odvjetnici u ime tvrtke Zeleni plan grad.