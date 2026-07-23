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Vlasnicu pasa optužili da je uznemirila kupače na Kupi. Sud: 'Strah od psa nije dovoljan...'

Piše Veronika Miloševski,
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Vlasnicu pasa optužili da je uznemirila kupače na Kupi. Sud: 'Strah od psa nije dovoljan...'
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Žena je bez nadzora u kolovozu 2024. godine držala njemačkog boksera i mješanca na kupalištu bez povodca i brnjice

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Delnicama, oslobodio je vlasnicu dva psa (57) optužbe za narušavanje javnog reda i mira. Sud je zaključio da policijski optužni prijedlog nije sadržavao sve što je potrebno kako bi se utvrdilo da je počinila prekršaj. Riječ je o slučaju s kupališta na rijeci Kupi, gdje su njezini psi bez povodca navodno uznemirili kupače, piše Fiuman.hr.

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Prema policijskoj prijavi, incident se dogodio 11. kolovoza 2024. oko 17.30 sati na kupalištu u mjestu Damalj. Policija je tvrdila da je žena bez nadzora držala njemačkog boksera i mješanca koji nisu bili na povodcu ni imali brnjice. Zbog toga su se, navodi policija, uznemirili jedan muškarac i dvije žene, od kojih je jedna bila s maloljetnom kćeri.

Policija je ženu prijavila zbog neopreznog držanja životinja koje mogu ozlijediti ili ugroziti građane. No sud je zaključio da u optužnom prijedlogu nije dovoljno jasno opisano što se točno dogodilo.

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U obrazloženju presude sud navodi da nije dovoljno napisati kako su se ljudi osjećali uznemireno ili uplašeno. Potrebno je objasniti na koji su način psi predstavljali stvarnu opasnost za građane. U optužnom prijedlogu nije bilo opisa ponašanja pasa ni okolnosti iz kojih bi se moglo zaključiti da je netko mogao biti ozlijeđen ili ugrožen.

Sud je istaknuo da su način na koji se životinje drže i konkretna opasnost za građane ključni za utvrđivanje ovog prekršaja. Budući da u optužnom prijedlogu nije bilo objašnjeno u čemu se opasnost sastojala, sud je zaključio da opisani događaj nema obilježja prekršaja propisanog zakonom. Zato je vlasnica pasa oslobođena optužbe, a troškovi postupka platit će se iz državnog proračuna. Na presudu je moguće uložiti žalbu Visokom prekršajnom sudu u roku od osam dana od primitka odluke.

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Komentari 19
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