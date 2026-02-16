Vlasnik agencije optužen da je prevario 65 ljudi: Tvrtka je u stečaju, ukrao je 26 tisuća eura

Prije pandemije kupila sam karte za Pearl Jam u Beču preko tvrtke Svikoncerti.eu i za Nicka Cavea. No onda je došla pandemija i koncerti su otkazani. Organizator je objavio da imamo pravo na povrat novca, pa sam se javila agenciji preko koje sam aranžman i kupila. Nije bilo odgovora, pa sam se javila izravno organizatoru koncerta, Oeticket.com. Oni mi vrlo brzo odgovaraju da s tvrtkom Svikoncerti.eu nikad nisu surađivali, ni tad ni u prošlosti. Isto je i za Red Hot Chilli Peppers u Firenci. Za Cavea sam aranžman kupila u 2019. godini, a iako su u svim zemljama izvršeni povrati, nama nisu - rekla nam je u lipnju 2022. godine Stella Lučev, koja je oštećena za tadašnjih 7000 kuna.

I ona nije bila jedina koja nam se javila s pričom da ju je Tomica Drvar-Trtnjak, vlasnik tvrtke koja je sad u stečaju, prevario. Štoviše, prije toga su se međusobno povezali, njih 30-ak. Otvorili su Facebook grupu koja je te 2022. imala preko 500 članova, a zbrojili su gotovo pola milijuna kuna štete. Prošle su četiri godine, a Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv Drvar-Trtnjaka za prevaru u gospodarskom poslovanju, pranje novca, namjerno prouzročenje stečaja i povrede vođenja poslovnih knjiga. No za 65 ljudi, jer nisu svi htjeli u pravnu bitku, pa se ni ne zna točan broj oštećenih i prevarenih. Državno odvjetništvo predlaže da mu se oduzme oko 26 tisuća eura.

- Optužnicom se 42- godišnjak tereti da je u vremenu od početka svibnja 2019. do kraja srpnja 2022., u Varaždinu, kao vlasnik i direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Varaždinu, sklopio sa 65 osoba ugovore o pružanju turističkih usluga organiziranja odlazaka na koncerte diljem Europe, neistinito im predočavajući da će ugovorenu uslugu izvršiti ili da će im vratiti uplaćeni iznos ukoliko se koncerti neće održati, koje obveze nije izvršio, na koji način je svom trgovačkom društvu pribavio protuzakonitu imovinsku korist u iznosu od 26.216,93 eura. 42-godišnji okrivljenik se nadalje tereti da je u vremenu od 31. svibnja 2019. do 31. kolovoza 2022., nakon što je svojem trgovačkom društvu pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 26.216,93 eura, u cilju prikazivanja da navedeni novac potječe iz redovnog poslovanja društva, isti isplatio sebi kao direktoru na ime pozajmica. Osim toga se 42-godišnji okrivljenik tereti da je u vremenu od 1. prosinca 2021. do 17. siječnja 2022., znajući da njegovo trgovačko društvo ima neplaćene obveze prema vjerovnicima i da mu prijeti otvaranje stečajnog postupka, umanjio imovinu društva tako da je drugom trgovačkom društvu na ime savjetničkih usluga koje nikada nisu izvršene platio iznos od 23.247,53 eura. Naposljetku se 42-godišnjak tereti da je u razdoblju od početka 2019. do kraja 2023., kao vlasnik i direktor trgovačkog društva sa sjedištem u Varaždinu, vodio poslovne knjige društva na način da je otežana preglednost poslovanja i imovinskog stanja društva. U optužnici je predloženo da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 26.216,93 eura - piše u priopćenju ODO Varaždin.

Nije bilo mirnog rješenja

Prije četiri godine, Lučev nam je ispričala kako su se javljali svima, od inspektorata do DORH-a, no nitko im nije pomogao. Drvar-Trtnjakova agencija je primila potporu od države, iako oštećeni imaju dokaz da novac koji su uplatili za barem dvije turneje nije potrošen na ulaznice koje su kupili.

Prije toga su pokušavali sve riješiti mirnim putem, no nije išlo. Dijelu oštećenih je već tad poslao nagodbu u kojoj im nudi povrat sredstava u roku godine dana uz upozorenje da, iako ga imaju pravo prijaviti Državnom inspektoratu, ako to učine, država će ih kazniti pa će firma otići u stečaj. Nakon toga prekida svu komunikaciju.

- U siječnju 2022. dobila sam odgovor Inspektorata u Varaždinu, koji je potvrdio prekršaj i razlog zbog kojeg sam ih prijavila, ali jasno, Inspektorat ne može učiniti ništa za nas građane. Može samo lupiti kaznu i upućuje nas opet da s vlasnikom dogovorimo odštetu - govori Lučev.

Turistička inspektorica je te 2022. godine nadležnom Općinskom sudu podnijela optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka, ali tvrde da nisu nadležni za rješavanje sporova između putnika i turističke agencije. A Drvar-Trtnjak tijekom pandemije istupio u medijima uz podršku udruge Glas poduzetnika i najavio tužbu s još pet putničkih agencija jer nisu dobili odštete za hladni pogon niti za bilo kakav pad prometa. Tvrtka Svikoncerti.eu je otišla u stečaj, a na istoj adresi otvorena je agencija Travelego, koja prodaje iste aranžmane. Travelego je danas u vlasništvu Marine Drvar-Trtnjak, no nije tako oduvijek bilo. Do prošle godine suvlasnici su bili dvije tvrtke: EduMath i Execapital.

Suvlasnik i prokurist EduMatha je do 2023. godine bio Tomica Drvar-Trtnjak. Direktor Execapitala je Zlatan Avar, a kroz drugu tvrtku je i suvlasnik Execapitala. Avar je inače bio zamjenik gradonačelnika Varaždina od 2017. do 2021. godine, kad je tu funkciju obnašao Čehok. Od 2021. godine je voditelj udruge 'Čehok Ivan i Zajedno', predsjednik Športskog društva "Varteks" Varaždin i član nadzornog odbora sanacijskog odlagališta Piškornica. On je i suvlasnik i direktor tvrtke Travega d.o.o., čiji je suvlasnik do 2023. godine bio i Tomica Drvar-Trtnjak.