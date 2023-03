Vlasnik garaže na Ferenščici dobio prijavu za nedozvoljeno posjedovanje tri ručne bombe

Zagrebačka policija izvijestila je kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Podsjetimo, u nedjelju je na adresi II. Ferenščica izbio požar u garaži kuće, a tijekom gašenja vlasnik je sad rekao policiji da u garaži ima bombe.Zbog toga je na mjesto događaja izašao i policijski pirotehničar.

Nakon što su vatrogasci ugasili požar policija je uhitila vlasnika te ga privela na kriminalističko istraživanje nakon kojega su ga i kazneno prijavili.



Sumnjaju da je u točno neutvrđeno vrijeme i na za sada neutvrđen način došao u posjed eksplozivnih tvari i to tri ručne bombe s kućištima koje je po nabavljanju držao u garaži u Ulici II. Ferenščica u Zagrebu čiji je vlasnik, iako su takva eksplozivna sredstva zabranjena građanima za posjedovanje, nabavljanje ili prodaju.



Nakon kriminalističkog istraživanja predali su ga pritvorskom nadzorniku te podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu. za to je kazneno djelo zakonom zapriječena kazna zatvora do tri godine.





Podsjećaju građane da je, sukladno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, dragovoljna predaja ilegalnog oružja bez sankcija stoga pozivamo te apeliraju na sve one koji negdje u svojim domovima još uvijek čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od sankcija prijave policiji.

- Nerijetko se građani pokušavaju riješiti ilegalnog oružja na način da ga odbacuju na neprimjerenim mjestima ili nezakonito prodaju, dok ga oni građani koji oružje drže u domovima često čuvaju na neprikladan ili nepravilan način čime ugrožavaju sigurnost svojih ukućana i domova. Također, problem je time samo prebačen na širu društvenu zajednicu dovodeći je u neposrednu opasnost, kao i zaposlenike hitnih službi, a posljedice mogu biti tragične te niti u jednom trenutku ne smijemo zaboraviti da oružje može uzrokovati smrt i višestruke razarajuće posljedice kako za pojedinca, tako i za društvo - napominju iz zagrebačke policije.

Susjedi osumnjičenog vlasnika s Ferenščice bili su u šoku nakon što su čuli da 58-godišnjak u garaži držao bombe.

- Kad je oružje donijelo ičega dobrog?! Imaš djecu u kući, što će ti takve stvari? Pa to su i djeca mogla pronaći... Uf, kad mi samo pomisao dođe, prođu me trnci. Ovo je svima dobra škola, nadam se da će svi izvući pouku iz ovoga. Oružje nikome nikad nije donijelo dobro, neka se svi okane takvih gluposti - odrješiti su naši sugovornici, koji su godinama živjeli kraj bombi.

