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Nomad Foods zatvara pogon

Vlasnik Leda gasi tvornicu u Daruvaru: Bez posla 150 ljudi!

Piše HINA,
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Vlasnik Leda gasi tvornicu u Daruvaru: Bez posla 150 ljudi!
Foto: Google Maps
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Nomad Foods, vlasnik Leda, odlučio je zatvoriti tvornicu Irida u Daruvaru, što će rezultirati gubitkom posla za 150 zaposlenika do kraja godine. Ova odluka dio je strategije optimizacije poslovanja i povećanja produktivnosti.

Nomad Foods je odlučio zatvoriti tvornicu Irida u Daruvaru, a prema sadašnjem planu, proizvodnja u pogonu bi trebala završiti do kraja ove godine, što će obuhvatiti 150 zaposlenika Iride, izvijestili su iz te kompanije u četvrtak. Irida ima specijaliziranu ulogu u završnoj obradi i pakiranju pojedinih smrznutih proizvoda od ribe i plodova mora za brendove Nomad Foodsa, a taj pogon obrađuje manje od pet posto ukupne proizvodnje ribljih proizvoda kompanije, naveli su iz Nomad Foodsa, u čijem sastavu je i hrvatski Ledo. Ti će proizvodi, kako dodaju, i dalje biti dostupni potrošačima u Hrvatskoj i regiji, a njihova će se opskrba osiguravati kroz postojeći lanac opskrbe i operativnu mrežu Nomad Foodsa u Europi.

 "Uložili smo značajan trud kako bismo pronašli održivo dugoročno rješenje za Iridu no nismo uspjeli. Svjesni smo da je ovo teška vijest. Naš je prioritet tijekom sljedećih tjedana voditi otvoren i konstruktivan dijalog sa zaposlenicima i njihovim predstavnicima te istodobno osigurati kontinuitet opskrbe za naše kupce i potrošače. Današnja objava ne mijenja dugoročnu predanost kompanije Nomad Foods hrvatskom tržištu i široj Adriatic regiji", rekao je glavni direktor lanca opskrbe Nomad Foodsa Eduardo Bachiega.

 Odluka je uslijedila nakon dubinske analize poslovanja društva Irida te je dio dugoročnog programa povećanja produktivnosti koji je Nomad Foods objavio 2025. godine. Program je usmjeren na optimizaciju poslovanja kroz iskorištavanje prednosti lanca opskrbe Nomad Foodsa, povećanje operativne učinkovitosti te jačanje dugoročne konkurentnosti kompanije, istaknuto je u priopćenju te kompanije.   

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