Jolly: Žalac nema veze s ovim, nitko ne dobiva poseban popust

Poduzetnik Josip Stojanović Jolly rekao je kako ne bježi od toga da poznaje ministricu Gabrijelu Žalac, ali da što se tiče ovog slučaja ona nema nikakve veze s Mercedesom koji je u vlasništvu njihove rent-a-car kuće.

- Da je ministrica kupila auto, ja bih sigurno znao - rekao je Jolly i dodao kako do same konferencije nije ni znao tko je uzeo automobil u najam, a to je Vinka Ivanković, majka ministrice Žalac. Ugovor je potpisan 18. siječnja 2019., a radilo se o mjesečnom najmu vozila. Nije htio otkrivati detalje ugovora zbog GDPR-a, ali ga je na kraju pokazao, a vid se kako je cijena takvog najma 903 eura.

Na pitanje je li ministrica, ili netko iz njene obitelji dobio popust, Jolly je rekao kako kako nitko kod njih ne dobiva poseban popust kod kupnje, pa ni na servis.

- Mi smo ograničeni kod Mercedesa, oni sve kontroliraju i imamo procedure koje moramo poštivati - rekao je Jolly koji je komentirao i izjave Gordana Marasa te najavio kako će ga tužiti jer nemaju veze s istinom.

- Zbog gospodina Marasa i njegovog nerada mi smo dvije godine čekali s izgradnjom hotela, jer smo čekali da se raspiše natječaj za bespovratna sredstva, a to nije uspio ni nakon dvije godine - rekao je.

Komentirao je i nabavu autobusa za splitski Promet te je rekao kako su s Prometom išli u natječaj jer je njihova zona odgovornosti servisna, a njegova tvrtka pokriva područje od Dubrovnika do Gospića. Dodaje da su bili najpovoljniji na natječaju, a kaže koliko su o svemu znali u tom poslu svjedoči da nisu dobili ni riječ na predstavljanju.

Jolly je rekao i kako je od druženja s političarima i ministrima imao samo probleme i neugodnosti, nikakve koristi. Kaže i da su u podređenom položaju.

- Ispada da u Hrvatskoj Mercedese voze lopovi i kriminalci i mafija, a svugdje u svijetu Mercedese voze uspješni ljudi - dodao je.

Žalac: Ništa ne skrivam

Ministrica Gabrijela Žalac u srijedu je rekla kako ništa ne skriva te da će javno na uvid svima dati ugovor o najmu Mercedesa E klase i primanja svojih roditelja.

Govoreći o aferi oko Mercedesa, rekla je kako nije imala razloga unositi u imovinsku karticu nešto što nije u njenom vlasništvu.

No taj isti Mercedes inače je u vlasništvu tvrtke za najam luksuznih vozila, Star rent-a-car, Josipa Stojanovića Jollyja.

Inače, Jolly i njegova tvrtka Jolly Autoline dobili su na javnom nadmetanju posao nabave 20 zglobnih autobusa Mercedesa u kojima će se voziti Splićani. Taj ugovor vrijedi 73,9 milijuna kuna, a projekt je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda, a ugovor je potpisala i ministrica Žalac.

Inače, ona je za N1 o svom odnosu s Jollyjem rekla kratko: "Poznajem ga i poznavat ću ga do kraja života."