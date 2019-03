'Tu ima posla za Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa'

Objašnjenje ministrice Gabrijele Žalac da je skupocjeni Mercedesu u njezinom dvorištu od njezinih roditelja za oporbu je neuvjerljive. Nakon izjave ministrice nije im jasno je li taj auto kupljen ili je u najmu.

- Njezine izjave su kontradiktorne i nešto tu se prelja i mu. Zato treba pokazati ugovor o najmu, kupoprodaji. Kad to pokaže bit će jasno što je istina, što laž - kazao je Krešo Beljak (HSS).

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nikoli Grmoji (Most) ministrica se činila zbunjena dok je davala izjavu oko skupocjenog Mercedesa napominjući da je mijenjala priču.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Zadnjih nekoliko dana imamo kampanju protiv ministrice Žalac. Možda je to borba za poredak na listi za EU parlament unutar HDZ-a, ali je činjenica da je puno toga mutnog oko ministrice Žalac. Sad vidimo i informacije o njezinim roditeljima odnosno majci i na koji način je stekla bogatstvo. Čini mi se da su to nekakve unutarstranačke borbe unutar HDZ-a - kazao je Grmoja.

Gordan Maras (SDP) uvjeren je da je afera koja će rezultirati odlaskom ministrice Žalac.

- Gospodin o kojem se priča da je dao u najam je dobio kredit od HBOR-a gdje je ministrica Žalac, koliko mi se čini, sjedi u nadzornom odboru. Mislim da je tu pametnom dosta. Očito je da gospodin Jolly vrlo lijepo surađuje i s drugim kolegama iz HDZ-a - kazao je.

Maras je podsjetio da je u povijesti još jedan istaknuti HDZ-ovac "uhvaćen" u njegovo autu, iznajmljenom ili posuđenom, u susjednoj državi.

Na pitanje ima li kakve dokaze a optužbe koje je iznio uzvraća:

- Ako je Gabrijela Žalac članica Nadzornog odbora HBOR-a, a ako ne dokaže da gospodin koji je ustupio auto njoj, mužu, mami ili tati, to napravio pod uvjetima pod kojima bi to bilo učinjeno za svakog drugog građanina onda su to zbilja teške optužbe - rekao je Maras.

Osvrnuo se i na podatak iz javnosti da suprug od ministrice ima prijavljen automehaničarski obrt i primanja od 3000 kuna.

- Očito je samo u HDZ-u moguće, ako su točni ovi podaci, da netko s 3000 kuna prihoda vozi auto od 50.000 eura. Mislim da naši građani mogu zaključiti o čemu se tu radi i je li sve čisto. Mislim da tu ima jako puno posla za Povjerenstvo za sprječavanje sukova interesa i siguran sam da će oni pokrenuti postupak. Možda bi i neki drugi to trebali istražiti. To je sramota. Ministrica Žalac ide iz skandala u skandal, ali vidite kako to na kraju završi - zaključio je Maras.