BOSQAR INVEST

Vlasnik Mlinara: 'Novim dionicama otvaramo se prema građanima i malim ulagačima'

Piše Ana Dasović,
Zagreb: Bosqar Invest predstavio javni poziv za upis i kupnju dionica | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Bosqar Invest pustit će na Zagrebačku burzu 5.892.185 novih dionica, u rasponu cijene od 25,50 eura do 26,50 eura po novoj dionici

Dan nakon objave da preuzimaju PIK Vrbovec, domaća investicijska grupacija BOSQAR INVEST predstavila je javni poziv za upis novih dionica Društva kroz javnu ponudu (SPO).

U okviru ponude planirano je izdanje do 5.892.185 novih dionica, u rasponu cijene od 25,50 eura do 26,50 eura po jednoj novoj dionici, dok se trenutne dionice tvrtke na burzi prodaju po 30 eura. 

Zagreb: Bosqar Invest predstavio javni poziv za upis i kupnju dionica | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Konačna cijena nakon drugog kruga

- Planirano izdanje novih dionica za nas nije samo novo prikupljanje kapitala. Ovo vidimo i kao dodatno otvaranje kompanije prema tržištu te širenje baze investitora. Kao hrvatska kompanija listana na Zagrebačkoj burzi, želimo omogućiti i građanima, malim ulagateljima i zaposlenicima da sudjeluju u daljnjem rastu BOSQAR INVESTA - izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a, holding kompanije BOSQAR INVEST grupe.

Konačna cijena bit će određena po završetku drugog kruga ponude, uzimajući u obzir iskazani interes ulagatelja, tržišne uvjete i procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanja Društva, te će biti javno objavljena najkasnije jedan radni dan nakon završetka drugog kruga ponude, odnosno najkasnije do 11. lipnja 2026.

Zagreb: Bosqar Invest predstavio javni poziv za upis i kupnju dionica | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Maksimalni iznos dionica koje planiramo prodati je 5.89 milijuna dionica. Kad bismo pomnožili taj raspon upisa novih dionica i količinu dionica koje planiramo prodati, došli bismo do iznosa od 150 milijuna eura. Kapital prikupljen ovom emisijom dionica bit će upotrijebljen za daljnje ulaganje u širenje i organski rad u grupi, te akvizicije koje će se prema potrebi naći i za koje će biti utvrđena dobra prilika, kao što je i PIK Vrbovec - istaknuo je Horvat.

Zaposlenicima 3+1 ponuda

Proces upisa organiziran je kroz velik broj fizičkih i digitalnih kanala. Mali ulagatelji u Hrvatskoj moći će sudjelo-vati putem poslovnica Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Ra-iffeisenbank Hrvatska, kao i putem digitalnih platformi i aplikacija poput mZabe, Georgea, PBZInvestora, E-RIZNICE i M-RIZNICE. Upis će dodatno biti moguć putem FINA te brokerskih kuća HITA, Agram Broker i FIMA Vrijednosnice. Zaposlenici grupe u Hrvatskoj moći će sudjelovati isključivo putem poslovnica Zagrebačke banke, dok će zaposlenici grupe u Sloveniji moći sudjelovati elektroničkim putem preko Privredne banke Zagreb (PBZ).

Poseban dio ponude odnosi se na ESOP program za zaposlenike. Kroz program za-poslenici grupe u Hrvatskoj i Sloveniji imaju mogućnost ostvariti pravo na dodjelu dodatnih dionica po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine. Pojedini zaposlenik može steći do 231 novu dionicu.

Tri nove grupe ulagača

BOSQAR INVEST danas posluje u 27 zemalja i zapošljava više od 18.500 zaposlenika. Grupa je na kraju ožujka 2026. godine, na bazi zadnjih 12 mjeseci, ostvarila prihode od 748 milijuna eura.  Posluje kroz tri strateške poslovne vertikale - tehnološku, poljoprivredno-prehrambenu i zapošljavanje, unutar kojih djeluju međunarodne grupe Mplus, Panvita, Workplace i Mlinar, koji su preuzeli 2025. godine.

Dosadašnjih pet emisija dionica bilo je usmjereno prema institucionalnim ulagačima. U dosadašnjim izdanjima na tržištu kapitala sudjelovala su sva četiri hrvatska mirovinska fonda, uz međunarodne fondove, razvojne institucije i privatne ulagatelje. BOSQAR INVEST ostvario je i strateško partnerstvo s Europskom bankom za obnovu i razvoj.

Zagreb: Bosqar Invest predstavio javni poziv za upis i kupnju dionica | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- U ovome pozivu imamo tri nove grupe ulagača: Mali ulagači u RH, novi institucionalni ulagatelji u Hrvatskoj i Sloveniji, te naši zaposlenici. Kad smo krenuli 2019. godine, bili ambiciozna, ali mala kompanija. Danas smo jedna od najvećih kompanija u Hrvatskoj, s iznimno velikim potencijalom. Tad smo procijenili da su institucionalni ulagatelji važni za naš uspjeh. Sad smo smatrali da je vrijeme da naš uspjeh podijelimo s građanima. Smatramo da ovim što radimo zaista možemo povećati vrijednost naše kompanije - kazao je Vanja Vlak, član Uprave BOSQARA i CFO BOSQAR INVEST grupe.

PIK Vrbovec je novi veliki poslovni potez za kompaniju. 

- Povezivanje PIK-a Vrbovec s Mlinarom i Panvitom dobivamo novu vertikalu koja ima lakše procese nabave, te sigurniju i veću dostupnost krajnjem potrošaču. Čekamo utvrđivanje Agencije za tržišno natjecanje o procesu preuzimanja. Očekujemo da bismo krajem ove ili početkom sljedeće godine mogli doći do zatvaranja te transakcije - istaknuo je Darko Horvat.

Stjepan Orešković, osnivač i glavni dioničar BOSQAR INVEST-a, poručio je kako je uspjeh kompanije temeljen na njezinim zaposlenicim

