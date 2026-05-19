Vlasnik Mlinara: 'Novim dionicama otvaramo se prema građanima i malim ulagačima'

Dan nakon objave da preuzimaju PIK Vrbovec, domaća investicijska grupacija BOSQAR INVEST predstavila je javni poziv za upis novih dionica Društva kroz javnu ponudu (SPO).

U okviru ponude planirano je izdanje do 5.892.185 novih dionica, u rasponu cijene od 25,50 eura do 26,50 eura po jednoj novoj dionici, dok se trenutne dionice tvrtke na burzi prodaju po 30 eura.

Zagreb: Bosqar Invest predstavio javni poziv za upis i kupnju dionica | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Konačna cijena nakon drugog kruga

- Planirano izdanje novih dionica za nas nije samo novo prikupljanje kapitala. Ovo vidimo i kao dodatno otvaranje kompanije prema tržištu te širenje baze investitora. Kao hrvatska kompanija listana na Zagrebačkoj burzi, želimo omogućiti i građanima, malim ulagateljima i zaposlenicima da sudjeluju u daljnjem rastu BOSQAR INVESTA - izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a, holding kompanije BOSQAR INVEST grupe.

Konačna cijena bit će određena po završetku drugog kruga ponude, uzimajući u obzir iskazani interes ulagatelja, tržišne uvjete i procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanja Društva, te će biti javno objavljena najkasnije jedan radni dan nakon završetka drugog kruga ponude, odnosno najkasnije do 11. lipnja 2026.

- Maksimalni iznos dionica koje planiramo prodati je 5.89 milijuna dionica. Kad bismo pomnožili taj raspon upisa novih dionica i količinu dionica koje planiramo prodati, došli bismo do iznosa od 150 milijuna eura. Kapital prikupljen ovom emisijom dionica bit će upotrijebljen za daljnje ulaganje u širenje i organski rad u grupi, te akvizicije koje će se prema potrebi naći i za koje će biti utvrđena dobra prilika, kao što je i PIK Vrbovec - istaknuo je Horvat.

Zaposlenicima 3+1 ponuda

Proces upisa organiziran je kroz velik broj fizičkih i digitalnih kanala. Mali ulagatelji u Hrvatskoj moći će sudjelo-vati putem poslovnica Zagrebačke banke, Erste banke, Privredne banke Zagreb i Ra-iffeisenbank Hrvatska, kao i putem digitalnih platformi i aplikacija poput mZabe, Georgea, PBZInvestora, E-RIZNICE i M-RIZNICE. Upis će dodatno biti moguć putem FINA te brokerskih kuća HITA, Agram Broker i FIMA Vrijednosnice. Zaposlenici grupe u Hrvatskoj moći će sudjelovati isključivo putem poslovnica Zagrebačke banke, dok će zaposlenici grupe u Sloveniji moći sudjelovati elektroničkim putem preko Privredne banke Zagreb (PBZ).

Poseban dio ponude odnosi se na ESOP program za zaposlenike. Kroz program za-poslenici grupe u Hrvatskoj i Sloveniji imaju mogućnost ostvariti pravo na dodjelu dodatnih dionica po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine. Pojedini zaposlenik može steći do 231 novu dionicu.

Tri nove grupe ulagača

BOSQAR INVEST danas posluje u 27 zemalja i zapošljava više od 18.500 zaposlenika. Grupa je na kraju ožujka 2026. godine, na bazi zadnjih 12 mjeseci, ostvarila prihode od 748 milijuna eura. Posluje kroz tri strateške poslovne vertikale - tehnološku, poljoprivredno-prehrambenu i zapošljavanje, unutar kojih djeluju međunarodne grupe Mplus, Panvita, Workplace i Mlinar, koji su preuzeli 2025. godine.

Dosadašnjih pet emisija dionica bilo je usmjereno prema institucionalnim ulagačima. U dosadašnjim izdanjima na tržištu kapitala sudjelovala su sva četiri hrvatska mirovinska fonda, uz međunarodne fondove, razvojne institucije i privatne ulagatelje. BOSQAR INVEST ostvario je i strateško partnerstvo s Europskom bankom za obnovu i razvoj.

- U ovome pozivu imamo tri nove grupe ulagača: Mali ulagači u RH, novi institucionalni ulagatelji u Hrvatskoj i Sloveniji, te naši zaposlenici. Kad smo krenuli 2019. godine, bili ambiciozna, ali mala kompanija. Danas smo jedna od najvećih kompanija u Hrvatskoj, s iznimno velikim potencijalom. Tad smo procijenili da su institucionalni ulagatelji važni za naš uspjeh. Sad smo smatrali da je vrijeme da naš uspjeh podijelimo s građanima. Smatramo da ovim što radimo zaista možemo povećati vrijednost naše kompanije - kazao je Vanja Vlak, član Uprave BOSQARA i CFO BOSQAR INVEST grupe.

PIK Vrbovec je novi veliki poslovni potez za kompaniju.

- Povezivanje PIK-a Vrbovec s Mlinarom i Panvitom dobivamo novu vertikalu koja ima lakše procese nabave, te sigurniju i veću dostupnost krajnjem potrošaču. Čekamo utvrđivanje Agencije za tržišno natjecanje o procesu preuzimanja. Očekujemo da bismo krajem ove ili početkom sljedeće godine mogli doći do zatvaranja te transakcije - istaknuo je Darko Horvat.

Stjepan Orešković, osnivač i glavni dioničar BOSQAR INVEST-a, poručio je kako je uspjeh kompanije temeljen na njezinim zaposlenicim