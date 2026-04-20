Vlasnik škvera gdje propada brod: 'Molio sam ih da ga uzmu, ali više se ne javljaju godinama'

Znate ono kad uzmu poticaje za krave, pa puste krave u šumu. Eto vidite, tako vam je i s ovim brodom. Samo što krava ne bi preživjela 20 godina da se na nju uzme novac. Nova je ovo sramota za hrvatski sport - kaže nam to Marko Bašić, vlasnik murterskog brodogradilišta u kojima godinama stoji drveni brod Škojić. Bašić se čitav život bavi brodogradnjom, a lokalni nadimak mu je Bačvar.

24sata su objavila ekskluzivnu priču o sumnji na izvlačenje novca Hrvatskog ronilačkog saveza, ali i ostalih poticaja preko tog broda. Brod je MORH darovao još 2005. godine Ronilačko ekološkom klubu HVIDR-a iz Splita. Trebali su ga obnoviti i i po programima koje su predstavili, koristiti i za rehabilitaciju ratnih vojnih invalida. Predsjednik tog kluba je Kamilo Čuljak, isti čovjek koji je do lani bio dugogodišnji predsjednik Hrvatskog ronilačkog saveza. Kako smo objavili, kada su Čuljkovi nasljednici ušli u Savez, otkrili su da je kroz tri godine iz proračuna saveza u tri navrata financirana obnova broda u ukupnom iznosu 1,5 milijuna kuna. Detalje možete čitati OVDJE

Zbog toga i ostalih sumnji na malverzacije, novi, donedavni predsjednik Saveza je za 24sata izjavio: Pozivamo Uskok da hitno dođe kod nas. Što se tiče broda Škojić, našli smo još i poticaje ministarstava i lokalne uprave, pa je u obnovu broda trebalo biti uloženo minimalno 1,75 milijuna kuna kroz godine.

No, prema fotografijama koje smo objavili, jasno je da brod daleko od plovnog stanja. Kamilo Čuljak se još 2014. godine pohvalio da je u brod uloženo 736.000 kuna i da će uskoro zaploviti. Ali to se nije dogodilo. Bašić kaže da je prije više od 10 godina brod bio pred završetkom obnove i na njemu je odrađena većina posla.

- Obnovljen je trup, grede, postavljeni motori i trebalo je još obaviti neke radove i upisati ga u registar. Oni su do tad za to platili oko 600.000 kuna i trebalo je još nešto platiti. Ali onda su se prestali javljati! Pozivamo ih godinama da preuzmu brod, naš odvjetnik šalje dopise na taj splitski klub, ali nitko ne odgovara. Čuljak se prestao javljati na telefon, a kada i jeste, obećao je da će doći i da ćemo sve srediti, ali se nikada nije pojavio - prisjeća se Bašić.

Dakle, ako je točno da je plaćeno tek 600.000 kuna kako kaže Bašić, gdje je onda dodatnih 1,1 milijun kuna koje je Čuljkov klub dobio od Saveza koji je on vodio i od ostalih javnih sredstava? Inače, kada smo Čuljka to u nedjelju htjeli pitati, odbio je razgovor s nama i rekao da će poslati demanti.

- Drveni brod treba svog gospodara, o njemu se treba brinuti. Nitko ovdje ne dolazi već 10 godina i brod je ponovno propao. Mislim da njih uopće nije briga za brod kad su dobili novce. Mi smo im čak nudili zamjenski brod, samo da se ovaj makne. Nije Čuljak niti na to odgovorio. Brod ima 15 metara i 20 godina nam zauzima mjesto u škveru. To vam je danas trošak od oko 6000 eura godišnje, a oni ne plaćaju ništa. Mi brod ne možemo uništiti jer nije naše vlasništvo i mogli bi nas tužiti za naknadu štete! A oni ga ne žele preuzeti. I tako on stoji - objašnjava ljutito Bašić.

Bašić potvrđuje da je ronilački klub za obnovu broda dobio kompletnu drvenu građu od Hrvatskih šuma koja je i ugrađena.

- To je tada sredio i predsjednik Hvidre i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić. On je bio u to uključen i mi smo otišli u Viroviticu po tu građu i ugradili je. Jednom je i Đakić došao pitati što je s time, pa sam mu pokazao brod. Mi samo želimo da se ovo riješi, da maknu brod inače ćemo morati ovršiti taj klub ako uopće imaju imovine za sve ove godine što brod zauzima mjesto-zaključuje Bašić.