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TRI PITANJA ZA ŠMRK PLUS+

Vlast gazi iz krize u krizu s izrazom lica tetrijeba koji je upravo ugledao svjetla kamiona

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Vlast gazi iz krize u krizu s izrazom lica tetrijeba koji je upravo ugledao svjetla kamiona
Vatrogasna vozila i oprema za gašenje požara | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Od svibnja do kolovoza ja sam nacionalni heroj, mitsko biće, spasitelj sezone i prvi suputnik na fotografijama ministara koji ozbiljnih lica gledaju u zgarišta. Čim padne prva kiša, bace me u kut, kaže šmrk za Express...

Uvijek, uvijek ista priča, kao u pjesmi Azre. S proljeća nas iznenade poplave, pa se grade zečji nasipi. Katkad bude isto i s jeseni. Zimi smo iznenađeni jer - pada snijeg. Zamislite, zimi pada snijeg!? Šokantno, iznenađujuće. Ljeti, gle čuda, dolaze požari. Gori makija, alepski borovi postaju napalm bombe, protiv kojih je rješenje - šmrk, kojemu postavljamo tri ovotjedna pitanja.

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