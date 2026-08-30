Od svibnja do kolovoza ja sam nacionalni heroj, mitsko biće, spasitelj sezone i prvi suputnik na fotografijama ministara koji ozbiljnih lica gledaju u zgarišta. Čim padne prva kiša, bace me u kut, kaže šmrk za Express...
TRI PITANJA ZA ŠMRK PLUS+
Vlast gazi iz krize u krizu s izrazom lica tetrijeba koji je upravo ugledao svjetla kamiona
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Uvijek, uvijek ista priča, kao u pjesmi Azre. S proljeća nas iznenade poplave, pa se grade zečji nasipi. Katkad bude isto i s jeseni. Zimi smo iznenađeni jer - pada snijeg. Zamislite, zimi pada snijeg!? Šokantno, iznenađujuće. Ljeti, gle čuda, dolaze požari. Gori makija, alepski borovi postaju napalm bombe, protiv kojih je rješenje - šmrk, kojemu postavljamo tri ovotjedna pitanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
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