U TRI ĆOŠKA... PLUS+

Vlast nije spremna zaštititi novinare, zato štiti Thompsona

Piše Tomislav Klauški,
Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Sinju | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Thompsonov pritisak na Derifaj, ali i druge novinare i medije, nije izražen samo kroz optužnicu kojom se novinarki prijeti zatvorskom kaznom, već se manifestira i kroz falsificirane statuse njezine kćeri, kroz prijetnje obitelji, izraze mržnje

Tuđmanovih devedesetih slobodni mediji i novinari bili su izloženi brojnim politički motiviranim progonima. Ne samo da su tajne službe i policija pratili i prisluškivali novinare, ne samo da je vlast nastojala ušutkati, ucijeniti ili financijski uništiti medije, već je pravosuđe podizalo optužnice protiv novinara koji su pisali o korupciji u vlasti ili o članovima obitelji Tuđman. Danas svjedočimo sličnim trendovima. Političari svojim tužbama zastrašuju ili ucjenjuju novinare, vlast im novim zakonima nastoji začepiti usta, mediji su izloženi financijskim, tržišnim i egzistencijalnim izazovima, a sad se podižu čak i optužnice protiv istraživačkih novinara. Optužnica protiv Danke Derifaj kasnila je pune četiri godine za njezinim navodnim upadom na privatnu terasu Marka Perkovića Thompsona, ali je podignuta samo četrdeset dana nakon što je Thompson dao autogram premijeru Andreju Plenkoviću. Što je bio signal da je Thompson postao ne samo nacionalistička ikona, već i da je postao režimski pjevač blizak vladajućoj stranci.

