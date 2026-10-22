Vlasti se žale, ali Trump ne mari uopće: Želi nastaviti gradnju graničnog zida kod Big Benda

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražila je u srijedu od Vrhovnog suda SAD-a da joj dopusti nastavak plana za izgradnju granične barijere između SAD-a i Meksika u zabačenom području zapadnog Teksasa koje obuhvaća i Nacionalni park Big Bend.

Ministarstvo pravosuđa podnijelo je hitan zahtjev sudu da ukine nalog savezne sutkinje kojim je zaustavljena gradnja zida u toj regiji dok traje sudski postupak koji su protiv projekta pokrenuli ekološka organizacija i drugi osporavatelji.

Republikanski predsjednik već dugo ističe izgradnju ili jačanje barijera duž američko-meksičke granice kao jedno od glavnih obilježja svoje protumigracijske politike. Međutim, nastojanja njegove administracije da proširi graničnu infrastrukturu na područje nacionalnog parka, oko 400 kilometara jugoistočno od El Pasa, naišla su na protivljenje lokalnih dužnosnika, zaštitnika prirode i dijela teksaških republikanaca.

Tužitelji su osporili niz izuzeća od zakonskih odredbi koja je izdalo američko Ministarstvo domovinske sigurnosti kako bi ubrzalo izgradnju cesta i barijera u regiji Big Bend, zaobilazeći pritom primjenu različitih zakona o zaštiti okoliša i prirode.

Bivša ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem i sadašnji ministar Markwayne Mullin, koji su izdali izuzeća između veljače i srpnja, ocijenili su da je riječ o „području s visokim stupnjem nezakonitih ulazaka”, što zahtijeva dodatne barijere radi nadzora granice.

Savezna okružna sutkinja Kathleen Cardone iz El Pasa 2. listopada izdala je sudsku zabranu kojom je zaustavila gradnju. Ministarstvo pravosuđa zatražilo je od Vrhovnog suda da privremeno obustavi ili ukine zabranu sutkinje Cardone.

„Čak i ako se pretpostavi da ovlasti ministra za izuzimanje od zakonskih odredbi otvaraju pitanje ‘iznimnog gospodarskog i političkog značaja’, Kongres je jasno ovlastio ministra i za izgradnju graničnih barijera i za izuzimanje od zakonskih zahtjeva kako bi se omogućila njihova ubrzana gradnja”, navelo je Ministarstvo pravosuđa u podnesku.

Trumpova administracija u kolovozu je zaustavila gradnju u Big Bendu nakon što je projekt izazvao kritike i republikanaca i demokrata zbog mogućeg utjecaja na krajolik i divlje životinje u parku. Radnici su prethodno počeli krčiti zemljište u parku radi izgradnje cesta i infrastrukture za zaštitu granice, što je potaknulo prosvjede i tužbe s ciljem zaustavljanja radova.