NOVI EXPRESS Uhićenjima časnika iz najvišeg kineskog vojnog vrha, pod sumnjama za korupciju, Xi Jinping je učvrstio apsolutnu kontrolu nad najmnogoljudnijom vojskom koja broji više od 2 milijuna ljudi!
Vođa čisti generalski vrh armije: Kad krene ‘lizúhi’, već su gotovi!
Tijekom posljednjih nekoliko godina, Xi Jinping vodio je interni politički rat unutar vlastite vojske, provodeći dosad nezapamćene čistke u Narodnooslobodilačkoj vojsci (PLA). Otkako je stupio na vlast 2012. godine, Xi Jinping je više puta čistio više vojne vođe kako bi iskorijenio korupciju, koju Xi vidi kao prepreku svojem ambicioznom programu modernizacije vojske, te kako bi uklonio političke prepreke. U prvih pet godina Xi je smijenio dvojicu bivših potpredsjednika moćnog Centralnog vojnog povjerenstva (CMC), Guo Boxionga i Xu Caihoua, kao i dvojicu aktualnih članova CMC-a, Fang Fenghuija i Zhang Yanga. Unutar kineskog političkog sustava, oružane snage (PLA) nisu nacionalna vojska u zapadnom smislu, već oružano krilo Komunističke partije. Za predsjednika Xi Jinpinga kontrola nad ovim aparatom predstavlja ključni stup osobne vlasti. Ono što je započelo kao potraga za financijskim malverzacijama pretvorilo se u tektonski poremećaj koji je pomeo dvojicu ministara obrane, zapovjednu strukturu strateških raketnih snaga i same potpredsjednike Centralnog vojnog povjerenstva (CMC). Čistke su sustavno demontirale vojnu hijerarhiju, a kazne izrečene najvišim dužnosnicima poslužile su kao poruka ostatku aparata. Najveći odjek u javnosti imale su presude dvojici bivših ministara obrane. Wei Fenghe, bivši ministar i član CMC-a, te njegov nasljednik Li Shangfu (smijenjen nakon što je 2023. misteriozno nestao iz javnosti) osuđeni su na smrtnu kaznu s dvogodišnjom odgodom. Čistke se provode pod disciplinskim postupkom Liuzhi. Postupak je uveden 2018. godine osnivanjem Nacionalnog povjerenstva za nadzor (NSC). Ovaj sustav je zamijenio zloglasni i tajnoviti sustav Shuanggui, koji je koristila Komunistička partija za izvanpravno pritvaranje svojih članova. Iako je formaliziran zakonom, Liuzhi omogućuje istražiteljima da osumnjičene drže u izolaciji bez pristupa odvjetniku i bez službene optužnice.
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