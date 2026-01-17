Obavijesti

News

Komentari 51
ZA BURZU SPREMAN PLUS+

Zašto je pao Velimir Bujanec, agitator crne desnice: 'Na dugi rok, on je bio nagazna mina'

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 7 min
Zašto je pao Velimir Bujanec, agitator crne desnice: 'Na dugi rok, on je bio nagazna mina'
Foto: Denis CERIC

NOVI EXPRESS Expressov Boris Rašeta opisuje okolnosti blitz-otkaza Velimiru Bujancu s gradske televizije. Izdali su me, kao da govori voditelj koji je ostao bez unosnog angažmana

Admiral

Velimira Bujanca supruga je u ponedjeljak ujutro probudila groznom viješću - “dobio si otkaz!”. Obično dobro obaviješteni voditelj iz medija je doznao da su mu ‘mangupi iz njegovih redova’ presudili, premda je noć prije dobio ponudu koju nije mogao odbiti. “Zbog toga što sam podržao navijače Dinama i prozvao neke ljude, u 11 navečer dobio sam telefonski poziv. Rečeno mi je ‘ili ćeš to maknuti ili prekidamo suradnju’”, kazao je u podcastu Velebit pa nastavio. “Ta osoba mi je uputila - imam dokaze - 20 telefonskih poziva. To nije bilo dobronamjerno, a ta osoba nije ništa kriva, što sam joj kasnije napisao u privatnom pismu. Ta osoba je bila puki izvršitelj, a ovo nije bio uzrok nego povod koji je jedva dočekan u njihovim glavama da me se makne”, rekao je Bujanec, ne imenujući ni egzekutora ni naručitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 51
Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...
pod povećalom svijeta

Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...

Grenland, najveći otok na svijetu, u posljednje vrijeme često se spominje, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i interesa Sjedinjenih Država, Danske i saveznika...
Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!
NOVI VELIKI OBRAT

Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026