Zašto je pao Velimir Bujanec, agitator crne desnice: 'Na dugi rok, on je bio nagazna mina'

Velimira Bujanca supruga je u ponedjeljak ujutro probudila groznom viješću - “dobio si otkaz!”. Obično dobro obaviješteni voditelj iz medija je doznao da su mu ‘mangupi iz njegovih redova’ presudili, premda je noć prije dobio ponudu koju nije mogao odbiti. “Zbog toga što sam podržao navijače Dinama i prozvao neke ljude, u 11 navečer dobio sam telefonski poziv. Rečeno mi je ‘ili ćeš to maknuti ili prekidamo suradnju’”, kazao je u podcastu Velebit pa nastavio. “Ta osoba mi je uputila - imam dokaze - 20 telefonskih poziva. To nije bilo dobronamjerno, a ta osoba nije ništa kriva, što sam joj kasnije napisao u privatnom pismu. Ta osoba je bila puki izvršitelj, a ovo nije bio uzrok nego povod koji je jedva dočekan u njihovim glavama da me se makne”, rekao je Bujanec, ne imenujući ni egzekutora ni naručitelja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+