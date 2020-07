'Voda mi je dosegla vrat. Trubio sam, a službe su samo čekale'

Brojni su automobili stradali u jučerašnjem nevremenu. Mercedes čitatelja L.M. u desetak minuta napunio se vodom koja je ulazila sa svih strana, a u jednom je trenu čitatelju sezala do vrata

<p>U jednom sam trenutku bio u vodi do grla, nisam mogao otvoriti vrata auta i sreća da sam imao malo otvoren prozor. Jedino koga sam mogao nazvati je moj trener koji je odmah došao, ali ni on nije mogao pomoći jer je voda bila previsoka, a auto je plivao. Tim je riječima čitatelj L.M. prepričao sinoćnji "potop" na križanju Avenije Marina Držića i Branimirove ulice u Zagrebu gdje je pod nadvožnjakom "zapeo" u Mercedesu.</p><p>Kako je rekao, L.M. je s Branimirove ulice skrenuo na Aveniju gdje mu se voda nije učinila duboka. Uz to, istim je putem prošao samo 15 minuta ranije kada je cesta bila prohodna i nije očekivao probleme. Međutim, odmah pri skretanju auto je "zaplivao", ugasio se te se počeo okretati u krug.</p><p>Moralna podrška bio mu je trener Matija koji Liviju nije vjerovao kada mu je dojavio da ne stigne na trening jer je "zapeo u vodi". Obojica su snimali videe cijelog incidenta.</p><p>-Nisam mu vjerovao, ali sam došao kada me zamolio da mu pomognem, već mu je tada voda bila do prsa - rekao je trener.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>-Pokušavao sam upaliti auto, trubio sam službama koje su brzo došle, međutim, nitko nije reagirao već su brinuli da nitko drugi "ne zaluta" kroz podvožnjak - objasnio je čitatelj. Kaže da su vatrogasci stigli nakon sat i pol vremena.</p><p>-Rekli su da nisu ronioci - kazao je Livio i dodao kako mu je kasnije pokušao pomoći djelatnik vodoopskrbe koji je došao s malim autom. Dao je sve od sebe da pomoću sajle izvuku Mercedes iz vode, ali nisu uspjeli. Dotada je već razina vode malo pala pa se L.M. uspio iskobeljati iz auta.</p><p>-Nismo uspjeli, ali oko ponoći je došao HAK koji je izvukao auto iz vode - zaključio je čitatelj. </p><p>Mercedes CLA je završio na servisu, a čitatelj procjenjuje kako je šteta "totalna".</p><p>-Osim što i nakon dva tuširanja smrdim po kanalizaciji, isto je s autom. Smrad je nepodnošljiv. U autu ništa od elektronike ne radi, moram zvati majstora da vidim što će reći - zaključio je.</p><p> <br/> </p>