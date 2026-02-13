Obavijesti

Mikrobiološka analiza potvrdila

Voda u Bjelovaru je za piće!

Voda u Bjelovaru je za piće!
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije objavio je u petak da je, prema rezultatima mikrobiološke analize, voda na području Bjelovara zdravstveno ispravna pa se može koristiti za piće bez prethodnog prokuhavanja

Do zamućenja vode došlo je u srijedu tijekom radova na zamjeni magistralnog vodovoda Delovi – Bjelovar, starog 63 godine, kada su prilikom ponovnog puštanja u pogon jaki hidraulički tlakovi doveli do zamućivanja vode.

Zavod za javno zdravstvo tada je upozorio da je voda zdravstveno neispravna, a građanima je preporučeno prokuhavanje vode.

Kemijska analiza provedena u srijedu navečer pokazala je da je voda kemijski ispravna, no čekali su se rezultati mikrobiološke analize koji su stigli u petak prije podne.

