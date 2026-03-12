'Iran bi svaki tren dronovima mogao udariti na Kaliforniju!'

Savezni istražni ured (FBI) izdao je hitno upozorenje policijskim upravama diljem Kalifornije zbog potencijalnog iranskog napada dronovima, navodi se u obavijesti koja je dospjela u javnost. U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, vodeći američki vojni stručnjak upozorava kako SAD nije ni približno spreman za ono što bi se moglo dogoditi te da su prijetnje iz Teherana izuzetno ozbiljne, piše NY Post.

Interni bilten FBI-ja, distribuiran lokalnim policijskim agencijama krajem veljače, otkriva kako su obavještajci došli do informacija da Iran "navodno teži izvođenju iznenadnog napada bespilotnim letjelicama". U dokumentu se navodi kako bi se napad mogao pokrenuti s "neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država", s posebnim ciljem na "neodređene mete u Kaliforniji".

Bila bi to izravna odmazda za američke vojne udare na iranskom tlu, koji su se u međuvremenu i dogodili 28. veljače u sklopu operacije "Epic Fury", kada je ubijen i vrhovni vođa Ali Hamenei. Iako FBI napominje da nema "dodatnih informacija o vremenu, metodi, meti ili počiniteljima", a izvori iz policije obavještajne podatke opisuju kao "nepotvrđene", sama obavijest izazvala je veliku zabrinutost u sigurnosnim krugovima.

'Nismo spremni za ovo'

Brett Velicovich, bivši pripadnik američkih specijalnih postrojbi i obavještajac koji je godinama koristio dronove za lov na vođe ISIS-a, tvrdi da Iran posjeduje tehnologiju, sposobnost i motivaciju za razorne napade. Upozorenje Fbi-a, prema njegovim riječima, pokazuje koliko je prijetnja stvarna.

​- Izuzetno smo ranjivi na napade dronovima. Nismo spremni za ovo - izjavio je Velicovich za NY Post.

Stručnjak za bespilotne letjelice objasnio je da Iran bez sumnje posjeduje tisuće napadačkih dronova kojima se može upravljati s udaljenosti od tisuću milja i koji mogu letjeti stotinama kilometara prije nego što pogode svoje ciljeve.

​- Riječ je o jednosmjernim jurišnim dronovima dugog dometa koji su iznimno sposobni i mogu se slati u rojevima - dodao je Velicovich.

Kako bi napad mogao izgledati?

Velicovich navodi da bi se takvi dronovi mogli lansirati s brodova, baš kao što je Fbi upozorio, pa čak i s bespilotnih plovila kojima se upravlja na daljinu. Prema njegovom scenariju, za takvu operaciju nije potreban ljudski operater u blizini, već se letjelice mogu aktivirati putem satelitske veze poput Starlinka s broda udaljenog stotinama kilometara. Iranska strategija, smatra on, jest "sijanje straha" napadima na mjesta s velikim brojem ljudi ili na ključnu infrastrukturu kako bi se postigao maksimalan učinak.

​- Mete su naseljeni centri, infrastruktura, luke, lokacije koje mogu poremetiti gospodarstvo. Ovo je pitanje koje zaslužuje nacionalnu pozornost - naglasio je. Kao moguće mete naveo je sportske događaje, hotele, vladine zgrade i vojne baze, dodajući da bi dronovi nosili eksploziv do cilja s kirurškom preciznošću, koristeći samo GPS koordinate. Obrana od takvih napada, ističe, mora biti višeslojna, a protumjere uključuju rakete, ometače signala i lasere.

​- Ne postoji jedno jedinstveno rješenje. Imate, doslovno, dečke s mitraljezima koji ih pokušavaju srušiti - slikovito je opisao Velicovich.

Mogu li iranski dronovi do Kalifornije?

Iako je domet najpoznatijih iranskih dronova, poput serije Shahed, oko 1900 kilometara, što nije dovoljno za doseg Kalifornije s iranskog teritorija, obavještajni podaci upućuju na mogućnost korištenja brodova kao pokretnih lansirnih rampi. Ovi dronovi, čija proizvodnja stoji oko 35.000 dolara, mogu nositi eksplozivni teret do 40 kilograma. Guverner Kalifornije Gavin Newsom potvrdio je da je upoznat s prijetnjom i da je državni operativni centar za hitne situacije aktiviran odmah nakon početka rata.

​- Pitanja vezana uz dronove uvijek su nam na vrhu prioriteta - rekao je Newsom.

Policijske uprave Los Angelesa (LAPD) i okruga Los Angeles (LASD) objavile su da prate globalne prijetnje i održavaju povišenu razinu pripravnosti. "Uvjeravamo stanovnike da nastavljamo koordinaciju sa svim našim federalnim, državnim i lokalnim partnerima... Trenutno nema poznatih ili specifičnih prijetnji Los Angelesu", poručili su iz LAPD-a.

Unatoč umirujućim tonovima, stručnjaci upozoravaju da se prijetnja ne smije podcijeniti, pogotovo jer je Iran već dokazao učinkovitost svojih letjelica u sukobima na Bliskom istoku, gdje su u jednom napadu u Kuvajtu ubili šest američkih vojnika. S druge strane, predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima kako nije zabrinut zbog moguće iranske odmazde na američkom tlu.