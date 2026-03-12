Obavijesti

News

Komentari 8
STRUČNJAK:

'Iran bi svaki tren dronovima mogao udariti na Kaliforniju!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
'Iran bi svaki tren dronovima mogao udariti na Kaliforniju!'
Foto: Mohamed Azakir

U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, vodeći američki vojni stručnjak upozorava kako SAD nije ni približno spreman za ono što bi se moglo dogoditi te da su prijetnje iz Teherana izuzetno ozbiljne

Savezni istražni ured (FBI) izdao je hitno upozorenje policijskim upravama diljem Kalifornije zbog potencijalnog iranskog napada dronovima, navodi se u obavijesti koja je dospjela u javnost. U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku, vodeći američki vojni stručnjak upozorava kako SAD nije ni približno spreman za ono što bi se moglo dogoditi te da su prijetnje iz Teherana izuzetno ozbiljne, piše NY Post.

POGLEDAJTE VIDEO:

 

Pokretanje videa...

Iran gađao spremnike goriva u postrojenju u Muharraqu u Bahreinu 01:03
Iran gađao spremnike goriva u postrojenju u Muharraqu u Bahreinu | Video: 24sata/reuters

Interni bilten FBI-ja, distribuiran lokalnim policijskim agencijama krajem veljače, otkriva kako su obavještajci došli do informacija da Iran "navodno teži izvođenju iznenadnog napada bespilotnim letjelicama". U dokumentu se navodi kako bi se napad mogao pokrenuti s "neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država", s posebnim ciljem na "neodređene mete u Kaliforniji". 

VIJORE SE I RUSKE ZASTAVE Iranci: 'Kontroliramo Hormuz'
Iranci: 'Kontroliramo Hormuz'

Bila bi to izravna odmazda za američke vojne udare na iranskom tlu, koji su se u međuvremenu i dogodili 28. veljače u sklopu operacije "Epic Fury", kada je ubijen i vrhovni vođa Ali Hamenei. Iako FBI napominje da nema "dodatnih informacija o vremenu, metodi, meti ili počiniteljima", a izvori iz policije obavještajne podatke opisuju kao "nepotvrđene", sama obavijest izazvala je veliku zabrinutost u sigurnosnim krugovima.

'Nismo spremni za ovo'

Brett Velicovich, bivši pripadnik američkih specijalnih postrojbi i obavještajac koji je godinama koristio dronove za lov na vođe ISIS-a, tvrdi da Iran posjeduje tehnologiju, sposobnost i motivaciju za razorne napade. Upozorenje Fbi-a, prema njegovim riječima, pokazuje koliko je prijetnja stvarna.

​- Izuzetno smo ranjivi na napade dronovima. Nismo spremni za ovo - izjavio je Velicovich za NY Post.

An Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
Foto: Mohamed Azakir

Stručnjak za bespilotne letjelice objasnio je da Iran bez sumnje posjeduje tisuće napadačkih dronova kojima se može upravljati s udaljenosti od tisuću milja i koji mogu letjeti stotinama kilometara prije nego što pogode svoje ciljeve.

​- Riječ je o jednosmjernim jurišnim dronovima dugog dometa koji su iznimno sposobni i mogu se slati u rojevima - dodao je Velicovich.

Kako bi napad mogao izgledati?

Velicovich navodi da bi se takvi dronovi mogli lansirati s brodova, baš kao što je Fbi upozorio, pa čak i s bespilotnih plovila kojima se upravlja na daljinu. Prema njegovom scenariju, za takvu operaciju nije potreban ljudski operater u blizini, već se letjelice mogu aktivirati putem satelitske veze poput Starlinka s broda udaljenog stotinama kilometara. Iranska strategija, smatra on, jest "sijanje straha" napadima na mjesta s velikim brojem ljudi ili na ključnu infrastrukturu kako bi se postigao maksimalan učinak.

ZA PRECIZNE UDARE VIDEO Ovo je moćni projektil kojim je Amerika napala Iran
VIDEO Ovo je moćni projektil kojim je Amerika napala Iran

​- Mete su naseljeni centri, infrastruktura, luke, lokacije koje mogu poremetiti gospodarstvo. Ovo je pitanje koje zaslužuje nacionalnu pozornost - naglasio je. Kao moguće mete naveo je sportske događaje, hotele, vladine zgrade i vojne baze, dodajući da bi dronovi nosili eksploziv do cilja s kirurškom preciznošću, koristeći samo GPS koordinate. Obrana od takvih napada, ističe, mora biti višeslojna, a protumjere uključuju rakete, ometače signala i lasere.

​- Ne postoji jedno jedinstveno rješenje. Imate, doslovno, dečke s mitraljezima koji ih pokušavaju srušiti - slikovito je opisao Velicovich.

Mogu li iranski dronovi do Kalifornije?

Iako je domet najpoznatijih iranskih dronova, poput serije Shahed, oko 1900 kilometara, što nije dovoljno za doseg Kalifornije s iranskog teritorija, obavještajni podaci upućuju na mogućnost korištenja brodova kao pokretnih lansirnih rampi. Ovi dronovi, čija proizvodnja stoji oko 35.000 dolara, mogu nositi eksplozivni teret do 40 kilograma. Guverner Kalifornije Gavin Newsom potvrdio je da je upoznat s prijetnjom i da je državni operativni centar za hitne situacije aktiviran odmah nakon početka rata.

BLOKADA HORMUŠKOG TJESNACA POVIJESNA ODLUKA Iz rezervi se pušta 400 milijuna barela nafte
POVIJESNA ODLUKA Iz rezervi se pušta 400 milijuna barela nafte

​- Pitanja vezana uz dronove uvijek su nam na vrhu prioriteta - rekao je Newsom.

Policijske uprave Los Angelesa (LAPD) i okruga Los Angeles (LASD) objavile su da prate globalne prijetnje i održavaju povišenu razinu pripravnosti. "Uvjeravamo stanovnike da nastavljamo koordinaciju sa svim našim federalnim, državnim i lokalnim partnerima... Trenutno nema poznatih ili specifičnih prijetnji Los Angelesu", poručili su iz LAPD-a.

WIDER IMAGE: 'Maybe we die together': Voices at the Iran-Turkey mountain crossing
Foto: Dilara Senkaya

Unatoč umirujućim tonovima, stručnjaci upozoravaju da se prijetnja ne smije podcijeniti, pogotovo jer je Iran već dokazao učinkovitost svojih letjelica u sukobima na Bliskom istoku, gdje su u jednom napadu u Kuvajtu ubili šest američkih vojnika. S druge strane, predsjednik Donald Trump izjavio je novinarima kako nije zabrinut zbog moguće iranske odmazde na američkom tlu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'
IZ MINUTE U MINUTU

Iran planira napad na SAD?! Izrael raketira Bejrut, prijete vlastima: 'Utišajte Hezbolah!'

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Odgađa se rušenje Vjesnika!
NOVI PROBLEMI

Odgađa se rušenje Vjesnika!

Tvrtka EURCO počela je s pripremama za uklanjanje zgrade, ali naišli su na problem zvan azbest. Rok za završetak radova je 19. svibnja
Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.
SPOR KOJI PRŽI NAŠ NOVAC

Izgubljena arbitraža: Mađarima plaćamo 28.000 dolara kamata dnevno. I tako već četiri godine.

MOL-u treba isplatiti 272 milijuna dolara zbog izgubljene arbitraže • DORH i pravni stručnjaci savjetovali plaćanje, nisu ih poslušali • Vlada može uštedjeti na tečaju • MOL u dva nova spora traži još 54,5 mil.€

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026