VIJORE SE I RUSKE ZASTAVE

Iranci: 'Kontroliramo Hormuz'

Piše Antonela Šaponja,
Foto: Stringer

U jeku sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, koji je započeo 28. veljače, Teheran je ponovio da neće dopustiti prolazak plovilima neprijateljskih država i njihovih saveznika

Iranske oružane snage objavile su videozapis svojih ratnih brodova uz poruku da u potpunosti kontroliraju strateški Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih pomorskih putova za globalnu opskrbu energentima. U jeku sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, koji je započeo 28. veljače, Teheran je ponovio da neće dopustiti prolazak plovilima neprijateljskih država i njihovih saveznika, navodeći da će svaki brod koji prevozi naftu za njih ili im pripada biti smatran "legitimnom metom".

U priopćenju središnjeg stožera Khatam al-Anbiya, postrojbe zadužene za nadzor vojnih operacija, navodi se kako je ključni tjesnac "pod mudrim upravljanjem hrabrih pomorskih snaga Revolucionarne garde". Na objavljenom videu, čija autentičnost nije neovisno potvrđena, prikazani su iranski brodovi, a na najmanje jednom od njih vijori se i ruska zastava. Zapovjednik mornarice Revolucionarne garde, admiral Alireza Tangsiri, dodatno je zaoštrio retoriku, upozorivši da sva plovila koja namjeravaju proći kroz tjesnac "moraju zatražiti dopuštenje od Irana", inače riskiraju vojnu akciju.

​- Američki agresori i njihovi partneri nemaju pravo prolaza ovuda - stoji u službenoj poruci iranskog zapovjedništva.

Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi otprilike petina ukupne svjetske potrošnje nafte i ukapljenog prirodnog plina, praktički je zatvoren za komercijalni promet. Podaci o pomorskom prometu pokazuju dramatičan pad: samo u razdoblju od prvog do devetog ožujka tjesnacem je prošlo tek deset tankera, u usporedbi s 50 samo u jednom danu prije početka rata.

Istovremeno, napadi na brodove u regiji se nastavljaju. Iran je preuzeo odgovornost za napad na tajlandski teretni brod Mayuree Naree, navodeći da je posada "ignorirala upozorenja". Zabilježeni su i napadi na dva tankera u iračkim teritorijalnim vodama, u kojima je najmanje jedna osoba poginula, a deseci su spašeni. Prema podacima britanskih pomorskih organizacija, od početka rata napadnuto je najmanje 13 komercijalnih plovila.

Iran 02:43
Iran | Video: Reuters

S druge strane, američki predsjednik Donald Trump odbacuje iranske tvrdnje o kontroli, poručujući da je američka vojska nanijela teške gubitke Teheranu i da je pobjeda blizu.

​- Tjesnaci su u vrlo dobrom stanju. Uništili smo sve njihove brodove. Imaju još nešto projektila, ali ne mnogo - izjavio je Trump, dodavši da su američke snage "onesposobile" 58 iranskih ratnih brodova i oko 30 polagača mina.

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) potvrdilo je da su američke snage od početka rata pogodile više od 5.500 ciljeva unutar Irana te da su samo 10. ožujka uništile 16 iranskih plovila za polaganje mina. Rat je već u prvih šest dana stajao američke porezne obveznike najmanje 11,3 milijarde dolara, a Pentagon razmatra opcije za ponovno otvaranje plovnog puta, uključujući i vojnu pratnju za tankere, što nosi rizik od daljnje eskalacije i izravnog sukoba u uskom prolazu.

