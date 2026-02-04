Obavijesti

AKO PROĐE, PROĐE PLUS+

Vodi se bitka za svaki glas, pri čemu je Thompsonov vrlo važan

Piše Boris Rašeta,
Vodi se bitka za svaki glas, pri čemu je Thompsonov vrlo važan
Zagreb: Thompson i brončani rukometaši zapjevali na glavnom gradskom Trgu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Formula platforme Možemo! s prošlih izbora (izlaznost, a ne koalicije) pokazala se pogrešnom. Zato se sad vodi bitka za svaki glas,

Božić nije jedino vrijeme u kojem se u Hrvatskoj ukazuje Djed Mraz. Andrej Plenković bez pauze ispunjava želje. Evo, sad je ispunio želju rukometašima, da imaju doček na Trgu, s Thompsonom. Bez obzira na Ustav.

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu
UŽAS

Maloljetnici se sinoć sukobili u Zagrebu, došlo je do pucnjave: Jedno dijete propucano u nogu

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni
VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'
DAN NAKON DOČEKA

VIDEO Tomašević: 'Zašto jučer nije bilo ustaškog pozdrava?'

Kako je moguće da Vlada RH koja treba provoditi zakon svjesno to krši. Da li oni vrijede za njih ili ne? Da li je jučer prekršen zakon? Ovo predstavlja presedan i može se bilo kojem gradu dogoditi, smatra Tomašević
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Ni u ovom kolu nije pogođen glavni zgoditak (5+2), kao ni dobitak 5+1. Dobitak 5+0 osvojilo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je iznos od 99.920,20 eura. Dobitak 4+2 pogodilo je 70 igrača, a pojedinačni iznos dobitka iznosi 5.768,50 eura.

