Mijenjaju se pravila od 1. siječnja iduće, i opet od 2027. godine. Tko postaje obveznik fiskalizacije, tko mora izdavati eRačune, i znače li sve te promjene išta za "obične" građane, pročitajte u vodiču
Vodič kroz novu fiskalizaciju! Donosimo 24 odgovora na pitanja: Evo što se sve mijenja
S prvim danom rujna na snagu je stupio novi Zakon o fiskalizaciji, kojim se širi popis obveznika fiskalizacije, ali uvode i druge novosti, mijenjaju pravila. U vodiču 24sata na 24 pitanja o novoj fiskalizaciji odgovara stručnjak Domagoj Zaloker, direktor i viši savjetnik TEB Poslovnog savjetovanja d.o.o.
