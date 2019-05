Vodič kroz udbaške metode: Oprez! Podmeću Harley i žene!

Milijan Brkić optužio je ovih dana Udbu - i to ne bilo koju, nego staru (koja je nova!?) - da mu podmeće. To je jedna od najčešće korištenih obrana u hrvatskom političkom životu - popularna je kao nekoć "bunker" u talijanskom nogometu. Igra nije uzbudiva, ne "pleni lepotom" kako bi rekao Milojko Pantić, ali je teško savladiva.

Što je Udba - i to stara, na ne bude zabune .- podmetnula Brkiću? Kako smo izviješteni iz medija, jedan raskošni Harley Davidson , mjesto potpredsjednika Sabora, ganc novu diplomu policijske škole, 100 posto originalnu umjesto stare, 70 posto prepisane, više nekretnina i pristojnu štednju . Njegovom bratu također: podmetnuto mu je 40-ak poslovnih prostora po Gradu .

Gabrijeli Žalac nedavno su tako podmetnuli novi Mercedes u dvorište obiteljske kuće . Podmetači su bili iz kruga stranke. Vjerojatno je opet bila riječ o udbašima jer su jedino oni skloni tako perfidnim akcijama. I k tome dlaku (stranku) mijenjaju, ali ćud nikada.

Kako je vječnu živahnost tajnih službi u ' Balkanskom špijunu ' objasnio Ilija Čvorović:

'Ne bi čovek ni rek'o da je on inspektor, onako uredan, lepo odeven. One iz mog vremena,mogao si da prepoznaš sa pet kilometara. To im je bila taktika. Da ga se plašiš! Čim ga vidiš - znaš ko je. A ovi opet idu u drugu krajnost. Čim ga vidiš - ne znaš ko je!'



Ukoliko u Googleu – najpouzdanijem mjerilu reputacije nekog pojma, imena ili brenda - ukucate frazu "udbaške metode", dobit ćete ravno 41.700 rezultata. Pretraga pojma "klasične udbaške metode" sužava broj članaka na pet tisuća. Udba ne postoji od 1961. godine, pa je za jednog mrtvaca izrazito živahna. No, u oba stupnja egzistencije – kao živa tajna politička policija, ili kao zombi – jednako je sveprisutna, zastrašujuća i neuhvatljiva. Udba ima osobine duha svetoga – nevidljiva je, ali radi čuda, naročito ako u nju vjerujete. Od sveca može napraviti grješnika, od grješnika sveca. Može vas uvući u nevolje, ako ste prijestupnik, ali vas iz nevolja može i izvući, ako surađujete.

Udba često podmeće i ljubavne afere.

U prošloljetnoj aferi čija je meta bio pleternički hadezeovac Franjo Lucić, nepoznat netko plasirao je fotografije Franje Lucića na kojima ovaj konzervativac, lica ozarenog od sreće, u Ateni uživa s nepoznatom damom. Lucić se branio da je žrtva udbaških metoda, što je naletjelo na dobar doček šire publike.

No, "udbaške metode" ne zastaju na granicama HDZ-a. Njima su izloženi i SDP-ovci. Tajnik SDP-a Igor Dragovan, čije se ime svojedobno pojavilo u jednoj aferi, ustvrdio da je žrtva “udbaških metoda”.

Koja je razlika između "klasičnih udbaških metoda" i "udbaških metoda"? Velika: Udba je prije od zavodnika i švalera radila nevinašca; danas od nevinih ljudi radi razvratnike. Ministru Tomislavu Tolušiću podmetnuli su fotomontažu u kojoj je prikazan kao razvratnik. "Udbaške metode još žive" bio je komentar ispod napisa o podvali kojoj je bio izložen.

Ali, nije Udba organizacija koja samo uzima i podmeće: ona i daje, i vrlo je širokogrudna, ako ste dobri s njom. Udba vam recimo može namjestiti mjesto u klubu zastupnika vladajuće stranke iako ste bili ljuta oporba: dok si rekao "šeks" eto vas na vlasti, a Vlasta je bogata i Vlasta te časti.

U ovom sazivu Sabora čak su dvije eskadrile zastupnika preletjele iz kluba u klub; upitno je jesu li svi imali neku računicu ili su neki morali prići tankoj većini htjeli to ili ne. U njihovu nagovaranju koriste se tzv. udbaške metode, a oni kao obranu od napada koriste kao izgovor tvrdnju da su "žrtve udbaških metoda" ili "klasičnih udbaških metoda"...

Prodaja duše vragu klasična je transakcija koju je prvi u Faustu opisao J.W. Goethe. Vi, dakle, želite neku blagodat ovoga svijeta: novac, žene, kokain, dozvolu za ubijanje... Služba će vam sve to dati, ali ne badava. Jednoga dana, koji nikad nije točno utvrđen, ona – poput Mefista koji se vraća Faustu – stiže po naplatu. Ukoliko ste, recimo, neoprezni u prometu i pregazili ste kakvog građanina ili građanku koji nije pažljivo prelazio cestu, Služba će na sudu isposlovati vaše oslobađanje, sinkopu, neubrojivost, okrivit će pokojnika – njemu je ionako svejedno – i vi ćete uživati u slobodi. No, Službi ćete, nužno, jednoga dana vratiti uslugu, tako da ćete u svoj hotel ugraditi kamere, prisulušne uređaje ili po potrebi, a činit ćete im i druge usluge, kako vas lijepo zamole.

Kako god bilo, čim čujete formulaciju "to su klasične udbaške metode", možete znati da nećete ništa znati...